Закрытый участок красной ветки московского метро откроют на три дня раньше

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Закрытый участок Сокольнической ветки московского метро откроют на три дня раньше, сообщил на своей странице во "Вконтакте" мэр Москвы Сергей Собянин.

Первый раз южный участок Сокольнической линии московского метро от "Проспекта Вернадского" до конечной "Коммунарки" закрывался с 13 июля, на этот период работали компенсационные маршруты автобусов. Второй раз участок от "Проспекта Вернадского" до "Коммунарки" был закрыт с 18 августа.