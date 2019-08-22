Закрытый участок красной ветки московского метро откроют на три дня раньше

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Закрытый участок Сокольнической ветки московского метро откроют на три дня раньше, сообщил на своей странице во "Вконтакте" мэр Москвы Сергей Собянин.
Первый раз южный участок Сокольнической линии московского метро от "Проспекта Вернадского" до конечной "Коммунарки" закрывался с 13 июля, на этот период работали компенсационные маршруты автобусов. Второй раз участок от "Проспекта Вернадского" до "Коммунарки" был закрыт с 18 августа.
"Сегодня, на 3 дня раньше, откроем для пассажиров 9 станций Сокольнической линии мосметро. Их закрывали для строительства БКЛ. После 16:00 жители юго-запада Москвы уже смогут пользоваться этим участком красной линии. Бесплатные компенсационные автобусы будут работать до конца дня", - написал Собянин.
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