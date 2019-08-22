Южная Осетия временно закроет границу с Грузией

ЦХИНВАЛ, 22 авг - РИА Новости. Южная Осетия закроет границу с Грузией на время празднования годовщины признания независимости страны Россией, сообщил в четверг комитет государственной безопасности республики.

"В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных 11-й годовщине признания независимости республики Южная Осетия, с 20.00 часов (совпадает с мск) 25 августа 2019 года планируется временное прекращение пропуска граждан в местах упрощенного пересечения государственной границы с Грузией", - говорится в сообщении.

Работа пунктов пропуска возобновится в обычном режиме с 06.00 утра 27 августа, указывает КГБ.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.