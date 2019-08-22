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РИА Новости

Южная Осетия временно закроет границу с Грузией

13:40 22.08.2019
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© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкЗдание парламента Республики Южная Осетия в Цхинвале
Здание парламента Республики Южная Осетия в Цхинвале
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в фотобанк
Здание парламента Республики Южная Осетия в Цхинвале. Архивное фото
ЦХИНВАЛ, 22 авг - РИА Новости. Южная Осетия закроет границу с Грузией на время празднования годовщины признания независимости страны Россией, сообщил в четверг комитет государственной безопасности республики.
"В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных 11-й годовщине признания независимости республики Южная Осетия, с 20.00 часов (совпадает с мск) 25 августа 2019 года планируется временное прекращение пропуска граждан в местах упрощенного пересечения государственной границы с Грузией", - говорится в сообщении.
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Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.
Россия 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.
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