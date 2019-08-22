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РИА Новости
Краснодарский край

На Кубани промышленное производство с начала года выросло на 3,7%

13:35 22.08.2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКраснодар
Краснодар
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Краснодар. Архивное фото
КРАСНОДАР, 22 авг - РИА Новости. Индекс промышленного производства в Краснодарском крае с начала текущего года вырос на 3,7%, сообщает пресс-служба администрации региона.
"За семь месяцев 2019 года предприятия промышленности края отгрузили продукции собственного производства на 168,4 миллиарда рублей. Это на 12% больше, чем за тот же период прошлого года. Индекс промышленного производства за текущий период составил 103,7%", - говорится в сообщении.
Отмечается, что самые высокие показатели обеспечили организации, которые занимаются выпуском металлургической продукции и стройматериалов. У них отгрузка составила около 39 и 35 миллиардов рублей соответственно. Химической продукции было произведено на сумму более 18 миллиардов рублей. Кроме того, в 3,6 раза выросло производство компьютеров, электронных и оптических изделий, на 17% увеличился выпуск резиновых и пластмассовых изделий.
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"За первое полугодие в промышленный комплекс края привлечено порядка 4,95 миллиарда рублей инвестиций с ростом на 56,4% к прошлому году, – приводятся в сообщении слова главы краевого департамента промышленной политики Ивана Куликова.
Индекс промышленного производства в Краснодарском крае по итогам 2018 года был скорректирован и составил 105,2%. Это произошло из-за того, что Краснодарстат учел информацию по малым промышленным предприятиям. Показатель объема отгруженной продукции собственного производства за прошлый год также увеличился после уточнения и превысил 304,8 миллиарда рублей. Рост на 9,7% отмечен за счет корректировки данных деятельности предприятий, которые зарегистрированы в других субъектах РФ, но имеют филиалы в Краснодарском крае.
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