На Кубани промышленное производство с начала года выросло на 3,7%

КРАСНОДАР, 22 авг - РИА Новости. Индекс промышленного производства в Краснодарском крае с начала текущего года вырос на 3,7%, сообщает пресс-служба администрации региона.

"За семь месяцев 2019 года предприятия промышленности края отгрузили продукции собственного производства на 168,4 миллиарда рублей. Это на 12% больше, чем за тот же период прошлого года. Индекс промышленного производства за текущий период составил 103,7%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что самые высокие показатели обеспечили организации, которые занимаются выпуском металлургической продукции и стройматериалов. У них отгрузка составила около 39 и 35 миллиардов рублей соответственно. Химической продукции было произведено на сумму более 18 миллиардов рублей. Кроме того, в 3,6 раза выросло производство компьютеров, электронных и оптических изделий, на 17% увеличился выпуск резиновых и пластмассовых изделий.

"За первое полугодие в промышленный комплекс края привлечено порядка 4,95 миллиарда рублей инвестиций с ростом на 56,4% к прошлому году, – приводятся в сообщении слова главы краевого департамента промышленной политики Ивана Куликова.