В Кузбассе рассказали о состоянии пострадавших в драке с цыганами

КЕМЕРОВО, 22 авг – РИА Новости. Один пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии, второй – в хирургическом отделении, его состояние – средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе медицины катастроф Кемеровской области со ссылкой на врачей медучреждения, где проходят лечение получившие ножевые ранения в селе Подгорное после конфликта с цыганами.

Ранее сообщалось о конфликтной ситуации с цыганами в селе Подгорное Ленинск-Кузнецкого района, которой предшествовала драка, завершившаяся госпитализацией двух ее участников с ножевыми ранениями.

"Первый пострадавший – житель села Подгорное, находится в реанимации Ленинск-Кузнецкой городской больницы с ножевым ранением области шеи и грудной клетки. Состояние тяжелое. Второй пострадавший – из деревни Вторая Никитинка, находится в хирургическом отделении с ножевым ранением в брюшную полость. Состояние средней степени тяжести", – рассказали в пресс-службе, не уточняя личности потерпевших.

Собеседник агентства добавил, что обоих пострадавших в больницу доставили собственным транспортом.