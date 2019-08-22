В Кузбассе рассказали о состоянии пострадавших в драке с цыганами

КЕМЕРОВО, 22 авг – РИА Новости. Один пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии, второй – в хирургическом отделении, его состояние – средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе медицины катастроф Кемеровской области со ссылкой на врачей медучреждения, где проходят лечение получившие ножевые ранения в селе Подгорное после конфликта с цыганами.
Ранее сообщалось о конфликтной ситуации с цыганами в селе Подгорное Ленинск-Кузнецкого района, которой предшествовала драка, завершившаяся госпитализацией двух ее участников с ножевыми ранениями.
"Первый пострадавший – житель села Подгорное, находится в реанимации Ленинск-Кузнецкой городской больницы с ножевым ранением области шеи и грудной клетки. Состояние тяжелое. Второй пострадавший – из деревни Вторая Никитинка, находится в хирургическом отделении с ножевым ранением в брюшную полость. Состояние средней степени тяжести", – рассказали в пресс-службе, не уточняя личности потерпевших.
Собеседник агентства добавил, что обоих пострадавших в больницу доставили собственным транспортом.
Ранее пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области сообщила, что подозреваемый в причинении телесных повреждений двум мужчинам был задержан. В ближайшее время в отношении него будет избрана мера пресечения. Источник РИА Новости в силовых структурах региона рассказал, что после драки 15 человек собрались возле дома, где живут цыгане, чтобы выяснить с ними отношения.