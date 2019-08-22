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РИА Новости

Иран поддерживает предложения Франции по ядерной сделке, заявил Зариф

13:34 22.08.2019 (обновлено: 13:53 22.08.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф . Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Иран готов работать над предложениями Франции по ядерной сделке, сообщает телеканал Press TV.
Как ранее сообщало агентство Рейтер, французский президент Эммануэль Макрон в среду предложил либо смягчить иранские санкции, либо обеспечить "механизм компенсации, чтобы позволить народу Ирана жить лучше", в обмен на полное соблюдение ядерной сделки. В пятницу Зариф намерен встретиться с Макроном и своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом в Париже.
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"Зариф заявил, что Иран готов работать над предложениями Франции по ядерной сделке", - говорится в сообщении, опубликованном телеканалом в Twitter.
Глава МИД Ирана также коснулся ситуации в Персидском заливе, заявив, что иранская сторона не будет начинать войну, но "будет себя защищать".
В последние несколько месяцев Иран и Франция поддерживают активный политический диалог, в частности, состоялись визиты советника французского президента в Тегеран, а также ряд телефонных разговоров между президентами двух стран, в ходе которых обсуждались вопросы деэскалации напряженности в Персидском заливе и ситуация вокруг ядерной сделки.
Обе проблемы особо остро стоят в течение последнего времени в силу возможного создания коалиции США в районе Персидского залива и решения вопроса безопасности в регионе, а также скорого возможного третьего этапа сокращения Тегераном обязательств в рамках ядерной сделки.
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Эммануэль МакронМохаммад Джавад ЗарифФранцияИранСШАВ мире
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