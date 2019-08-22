Партия Бойко согласилась выдвинуть кандидата на должность вице-спикера Рады

МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" получила предложение от партии "Слуга народа" выдвинуть свою кандидатуру на должность вице-спикера Украины и согласилась на него, сообщил в четверг депутат Верховной рады Нестор Шуфрич.

"Нами направлено предложение на занятие должности вице-спикера. Это была инициатива "Слуги народа", мы ответили на нее, мы подтвердили, что готовы предоставить кандидатуру на должность вице-спикера", - сказал Шуфрич журналистам, трансляцию вел телеканал "112. Украина"

Он отметил, что сейчас на должность вице-спикера претендуют представители "Оппозиционной платформы" и партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейской солидарности". Шуфрич пока кандидата на пост вице-спикера не назвал.

Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля, по итогам которых партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набрала 43,16%. На втором месте идет "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место занимает партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%.