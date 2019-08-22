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РИА Новости

Партия Бойко согласилась выдвинуть кандидата на должность вице-спикера Рады

13:29 22.08.2019
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© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкНестор Шуфрич
Нестор Шуфрич
© РИА Новости / Евгений Котенко
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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" получила предложение от партии "Слуга народа" выдвинуть свою кандидатуру на должность вице-спикера Украины и согласилась на него, сообщил в четверг депутат Верховной рады Нестор Шуфрич.
"Нами направлено предложение на занятие должности вице-спикера. Это была инициатива "Слуги народа", мы ответили на нее, мы подтвердили, что готовы предоставить кандидатуру на должность вице-спикера", - сказал Шуфрич журналистам, трансляцию вел телеканал "112. Украина".
Он отметил, что сейчас на должность вице-спикера претендуют представители "Оппозиционной платформы" и партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейской солидарности". Шуфрич пока кандидата на пост вице-спикера не назвал.
Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля, по итогам которых партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набрала 43,16%. На втором месте идет "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место занимает партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%.
Верховная рада Украины
21 августа, 11:41РИА Новости
Политик рассказала о принципе рассадки депутатов в Раде
Согласно данным ЦИК, "Слуга народа" получит 254 мандата в новой Раде, что позволит им создать однопартийное большинство. Впервые в истории Украины одна партия имеет необходимые 226 голосов для принятия решений, не привлекая при этом другие парламентские силы. Таким образом, партия Зеленского самостоятельно сможет формировать правительство.
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Партия "Слуга народа"Ситуация на УкраинеЕвропейская солидарностьНестор ШуфричЮрий БойкоПартия "Батькивщина"УкраинаВ мире
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