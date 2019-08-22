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РИА Новости

В Китае ребенок, подолгу сидевший за смартфоном, заработал косоглазие

13:34 22.08.2019 (обновлено: 16:46 22.08.2019)
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© Depositphotos / VitalikRadkoОтказ от интернет-зависимости
Отказ от интернет-зависимости
© Depositphotos / VitalikRadko
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Девятилетний житель китайского города Хэфэй (провинция Аньхой) заработал косоглазие из-за зависимости от смартфона, сообщает Asia One.
Во время летних каникул мальчик не выпускал телефон из рук, проводя за играми по десять часов в сутки. По словам родителей, сын хватал гаджет и убегал с ним, как только они отворачивались. В результате за короткое время у него развилось сильное косоглазие.
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У китаянки, не выпускавшей смартфон из рук, перестали гнуться пальцы
Окулист подтвердил, что проблемы со зрением, вероятно, вызваны чрезмерным увлечением телефоном, и посоветовал ограничить время, проводимое перед экраном гаджета, на несколько месяцев. Если ситуация не станет лучше, придется делать операцию.
Тем не менее сам пострадавший не намерен отказываться от смартфона. "Я не могу", — заявил он врачу.
В прошлом году жительница китайского города Чанша, неделю не выпускавшая из рук смартфон, не смогла согнуть пальцы.
Причиной онемения стал теносиновит — воспаление синовиальной оболочки сухожилия, вызванное многодневным повторением одних и тех же движений.
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