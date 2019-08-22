В Китае ребенок, подолгу сидевший за смартфоном, заработал косоглазие

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Девятилетний житель китайского города Хэфэй (провинция Аньхой) заработал косоглазие из-за зависимости от смартфона, сообщает Девятилетний житель китайского города Хэфэй (провинция Аньхой) заработал косоглазие из-за зависимости от смартфона, сообщает Asia One

Во время летних каникул мальчик не выпускал телефон из рук, проводя за играми по десять часов в сутки. По словам родителей, сын хватал гаджет и убегал с ним, как только они отворачивались. В результате за короткое время у него развилось сильное косоглазие.

Окулист подтвердил, что проблемы со зрением, вероятно, вызваны чрезмерным увлечением телефоном, и посоветовал ограничить время, проводимое перед экраном гаджета, на несколько месяцев. Если ситуация не станет лучше, придется делать операцию.

Тем не менее сам пострадавший не намерен отказываться от смартфона. "Я не могу", — заявил он врачу.

В прошлом году жительница китайского города Чанша, неделю не выпускавшая из рук смартфон, не смогла согнуть пальцы.