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РИА Новости
Война в Сирии

Россия продолжит взаимодействие с Турцией по Идлибу, заявили в МИД

13:24 22.08.2019 (обновлено: 13:33 22.08.2019)
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© РИА НовостиСитуация в Идлибе
Ситуация в Идлибе
© РИА Новости
Ситуация в Идлибе . Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 22 авг - РИА Новости. Россия продолжит взаимодействие с Турцией по ситуации в сирийском Идлибе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы считаем важным строго придерживаться всех договоренностей по Идлибу, направленных как на продолжение борьбы с террористами, так и на обеспечение безопасности гражданского населения. В этом контексте продолжим взаимодействие с Турцией в рамках сочинского меморандума от 17 сентября 2018 года", - заявила Захарова.
После переговоров по Сирии в Нур-Султане 2 августа в Идлибе вступил в силу режим прекращения огня. Командование вооруженных сил САР заявило, что останавливает боевые действия при условии выполнения Турцией своих обязательств по российско-турецкому договору, достигнутому в сентябре 2018 года в Сочи. Основным пунктом являлся отвод тяжелого и среднего вооружения боевиков на 20 километров от демилитаризованной зоны в Идлибе.
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Спустя три дня, 5 августа, армия возобновила операцию из-за невыполнения условий со стороны бандформирований, которые, воспользовавшись затишьем, предприняли попытки атаковать позиции сирийской армии на севере провинции Хама и неоднократно открывали огонь по поселениям в этом районе.
Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операцию против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска.
В четверг сирийский источник сообщил РИА Новости, что правительственная армия САР заняла город Хан-Шейхун на юге провинции Идлиб, сейчас в городе проводится зачистка и разминирование.
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Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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Война в СирииХан-ШейхунМария ЗахароваИдлиб (мухафаза)МИД РФТурцияСирияРоссия
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