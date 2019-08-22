Россия продолжит взаимодействие с Турцией по Идлибу, заявили в МИД

ПЯТИГОРСК, 22 авг - РИА Новости. Россия продолжит взаимодействие с Турцией по ситуации в сирийском Идлибе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы считаем важным строго придерживаться всех договоренностей по Идлибу, направленных как на продолжение борьбы с террористами, так и на обеспечение безопасности гражданского населения. В этом контексте продолжим взаимодействие с Турцией в рамках сочинского меморандума от 17 сентября 2018 года", - заявила Захарова.

После переговоров по Сирии в Нур-Султане 2 августа в Идлибе вступил в силу режим прекращения огня. Командование вооруженных сил САР заявило, что останавливает боевые действия при условии выполнения Турцией своих обязательств по российско-турецкому договору, достигнутому в сентябре 2018 года в Сочи. Основным пунктом являлся отвод тяжелого и среднего вооружения боевиков на 20 километров от демилитаризованной зоны в Идлибе.

Спустя три дня, 5 августа, армия возобновила операцию из-за невыполнения условий со стороны бандформирований, которые, воспользовавшись затишьем, предприняли попытки атаковать позиции сирийской армии на севере провинции Хама и неоднократно открывали огонь по поселениям в этом районе.

Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операцию против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска.