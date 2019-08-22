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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Четвертый тест системы онлайн-голосования в Москве проведут 28 августа

13:43 22.08.2019
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© РИА Новости / Владимир АстапковичТабличка на здании Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве.
Табличка на здании Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Четвертое тестирование системы электронного голосования для выборов в Мосгордуму пройдет в Москве 28 августа, к этому тесту разработчики доработают возможность избирателей проверить, был ли учтен их голос, сообщил РИА Новости глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.
В среду в столице прошел третий этап тестирования системы электронного голосования, в нем участвовали жители тех трех районов, где на выборах 8 сентября пройдет электронное голосование. Горожане отвечали на вопрос, чего, по их мнению, не хватает в их районах, какие круглосуточные сервисы и центры развития для детей и подростков необходимо открыть. Как ранее рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента информационных технологий, по итогам теста, явка составила 53%, взломов системы не было.
"Тест прошел хорошо, но мы не сделали одну дополнительную услугу, которую обещали. Мы обещали, что каждый избиратель сможет путем получения определенных ключей проверить собственный голос. В этот раз мы нашли ошибку в этой услуге, ключи перепутались, и это не сработало. И мы решили, что если 8 сентября мы хотим, чтобы это работало, то надо провести тест 28 числа, чтобы эта услуга была уже включена", - сказал Венедиктов.
По его словам, новый тест опять пройдет только в тех районах, где уже на выборах будет проведено электронное голосование.
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
21 августа, 14:00Выборы в Мосгордуму
Система онлайн-голосования в Москве при тестировании подверглась атакам
"Тема будет примерно такой: "Вы хотели бы, чтобы город в вашем округе больше вкладывался в пешеходную зону или в проезжую часть?" - сказал Венедиктов.
Он также отметил, что направит письмо мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой обратить внимание на результаты голосований.
"Я сегодня направлю письмо Собянину, я обращу внимание мэра на то, что в Зеленограде есть проблемы с транспортом, жители высказались за постройку легкого трамвая, в 10-м округе круглосуточных аптек не хватает, как считают жители, и в 30-м округе жители высказались за кружки по робототехнике и информатике. Просто обращу внимание мэра, вдруг это пригодится", - сказал Венедиктов.
При первом тестировании, которое проводилось 11 июля на выборах глав студсоветов Москвы, произошли сбои, позднее они были исправлены специалистами. Повторное тестирование системы электронного голосования для выборов в Мосгордуму, которое состоялось 23 июля, прошло без функциональных сбоев. Тогда москвичи голосовали за варианты решения проблемы бездомных животных.
Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября. Мосгоризбирком утвердил три муниципальных округа, где на выборах в сентябре пройдет электронное голосование - это 1 округ (Зеленоград), 10 округ (Северное Лианозово – Бибирево) и 30 округ (Чертаново Центральное - Чертаново Южное).
Шифрование
15 августа, 22:44РИА Новости
Власти Москвы к выборам улучшат систему онлайн-голосования
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Выборы в МосгордумуМосгоризбиркомМосковская городская думаАлексей Венедиктов (журналист)МоскваОбщество
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