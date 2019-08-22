Четвертый тест системы онлайн-голосования в Москве проведут 28 августа

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Четвертое тестирование системы электронного голосования для выборов в Мосгордуму пройдет в Москве 28 августа, к этому тесту разработчики доработают возможность избирателей проверить, был ли учтен их голос, сообщил РИА Новости глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.

В среду в столице прошел третий этап тестирования системы электронного голосования, в нем участвовали жители тех трех районов, где на выборах 8 сентября пройдет электронное голосование. Горожане отвечали на вопрос, чего, по их мнению, не хватает в их районах, какие круглосуточные сервисы и центры развития для детей и подростков необходимо открыть. Как ранее рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента информационных технологий, по итогам теста, явка составила 53%, взломов системы не было.

"Тест прошел хорошо, но мы не сделали одну дополнительную услугу, которую обещали. Мы обещали, что каждый избиратель сможет путем получения определенных ключей проверить собственный голос. В этот раз мы нашли ошибку в этой услуге, ключи перепутались, и это не сработало. И мы решили, что если 8 сентября мы хотим, чтобы это работало, то надо провести тест 28 числа, чтобы эта услуга была уже включена", - сказал Венедиктов.

По его словам, новый тест опять пройдет только в тех районах, где уже на выборах будет проведено электронное голосование.

"Тема будет примерно такой: "Вы хотели бы, чтобы город в вашем округе больше вкладывался в пешеходную зону или в проезжую часть?" - сказал Венедиктов.

Он также отметил, что направит письмо мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой обратить внимание на результаты голосований.

"Я сегодня направлю письмо Собянину, я обращу внимание мэра на то, что в Зеленограде есть проблемы с транспортом, жители высказались за постройку легкого трамвая, в 10-м округе круглосуточных аптек не хватает, как считают жители, и в 30-м округе жители высказались за кружки по робототехнике и информатике. Просто обращу внимание мэра, вдруг это пригодится", - сказал Венедиктов.

При первом тестировании, которое проводилось 11 июля на выборах глав студсоветов Москвы, произошли сбои, позднее они были исправлены специалистами. Повторное тестирование системы электронного голосования для выборов в Мосгордуму, которое состоялось 23 июля, прошло без функциональных сбоев. Тогда москвичи голосовали за варианты решения проблемы бездомных животных.