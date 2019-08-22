МИД Японии выступил за повышение международной роли России

ТОКИО, 22 авг - РИА Новости. Япония выступает за более активное вовлечение России в решение международных проблем, заявили РИА Новости в японском МИД в связи с идеей пригласить президента РФ Владимира Путина на саммит G7 в будущем году.

Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Как ожидается, Трамп поднимет этот вопрос на предстоящем в конце этой недели саммите семерки в Биаррице.

"Для того чтобы Россия играла конструктивную роль в решении международных проблем, необходимо вести диалог и вовлекать Россию, в этом состоит основная позиция нашей страны. Мы будет продолжать обсуждение данного вопроса с другими членами G7", - сообщил РИА Новости один из осведомленных сотрудников МИД Японии.

Еще один сотрудник японского внешнеполитического ведомства, также пожелавший не упоминать его фамилии и должности, заявил, что "важно вовлечь Россию в решение важных международных вопросов, поскольку она играет также значительную роль в международном сообществе". По его словам, вопрос о расширении членства Япония "должна тесно согласовывать с другими странами".

Вместе с тем в МИД Японии пока не ответили на вопрос, поддержит ли Токио приглашение России в "семерку".