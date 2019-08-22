МИД Японии выступил за повышение международной роли России

ТОКИО, 22 авг - РИА Новости. Япония выступает за более активное вовлечение России в решение международных проблем, заявили РИА Новости в японском МИД в связи с идеей пригласить президента РФ Владимира Путина на саммит G7 в будущем году.
Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Как ожидается, Трамп поднимет этот вопрос на предстоящем в конце этой недели саммите семерки в Биаррице.
"Для того чтобы Россия играла конструктивную роль в решении международных проблем, необходимо вести диалог и вовлекать Россию, в этом состоит основная позиция нашей страны. Мы будет продолжать обсуждение данного вопроса с другими членами G7", - сообщил РИА Новости один из осведомленных сотрудников МИД Японии.
Еще один сотрудник японского внешнеполитического ведомства, также пожелавший не упоминать его фамилии и должности, заявил, что "важно вовлечь Россию в решение важных международных вопросов, поскольку она играет также значительную роль в международном сообществе". По его словам, вопрос о расширении членства Япония "должна тесно согласовывать с другими странами".
Вместе с тем в МИД Японии пока не ответили на вопрос, поддержит ли Токио приглашение России в "семерку".
Формат "Большой восьмерки" существовал с 1998 года. В 2014 году он сократился до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала все обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В последнее время на Западе все чаще звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.