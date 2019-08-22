В Ингушетии около восьми тысяч жителей остались без газоснабжения

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Около 8 тысяч жителей в пригороде Магаса в Ингушетии в четверг утром остались без газоснабжения из-за коррозионного повреждения трубы, говорится в материалах Минэнерго.
"В 11.00 прекращено газоснабжение 7920 абонентов в четырех населенных пунктах. Ведутся аварийно-восстановительные работы", - говорится в сообщении.
Ведомство пояснило, что была обнаружена утечка газа из газопровода высокого давления второй категории диаметром 100 миллиметров в месте врезки в газопровод диаметром 400 миллиметров.
Газопровод принадлежит и обслуживается компанией "Газпром газораспределение Назрань".