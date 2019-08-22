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РИА Новости

Итальянская Демпартия обсудит коалицию для формирования правительства

13:13 22.08.2019 (обновлено: 13:18 22.08.2019)
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© РИА Новости / Данило Гарсиа ди Мео / Перейти в фотобанкНикола Дзингаретти
Никола Дзингаретти
© РИА Новости / Данило Гарсиа ди Мео
Перейти в фотобанк
Никола Дзингаретти. Архивное фото
РИМ, 22 авг – РИА Новости, Александр Логунов. Демократическая партия Италии на консультациях у президента Серджо Маттареллы, на которых ведется поиск путей по выводу страны из правительственного кризиса, выразила готовность обсуждать образование нового парламентского большинства для формирования нового правительства, заявил лидер партии Никола Дзингаретти.
"Мы продемонстрировали президенту готовность выяснить наличие иного большинства и запустить новую политическую фазу", - заявил он журналистам, покинув зал Квиринальского дворца.
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По его словам, демократы "готовы попытаться дать жизнь правительству поворота".
Вместе с тем, Дзингаретти подчеркнул, что его партия не согласится на создание правительства любой ценой. "Нужна альтернатива правым, с новой и твердой программой и широкой парламентской базой", - заявил лидер ДП.
"Если этих условий, наличие которых еще предстоит установить, не существуют, естественный выход из кризиса - это новые досрочные выборы, к ним Демократическая партия готова", - добавил он.
Одним из возможных путей выхода страны из тяжелого правительственного кризиса является создание новой парламентской коалиции между недавним противниками – "Движением 5 звезд", которое ранее образовывало большинство с партией "Лига", и ныне оппозиционной Демократической партией.
Острый политический кризис в Италии начался 8 августа, когда лидер партии "Лига", вице-премьер Маттео Сальвини уведомил премьер-министра Джузеппе Конте, что из-за серьезных разногласий правящая коалиция фактически перестала существовать. Во вторник премьер отправился на прием к президенту и вручил ему прошение об отставке.
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