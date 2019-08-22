Глава офиса Зеленского подал иск против журналистов программы "Схемы"

В чем суть претензий главы офиса президента, не указывается.

В преддверии президентских выборов журналисты программы "Схемы" сообщили, что Богдан, тогда еще бывший юристом кандидата в президенты Владимира Зеленского, 13 марта якобы тайно посещал Конституционный суд, где встречался с главой суда Станиславом Шевчуком. Впоследствии Шевчук заявил, что с Богданом они говорили об отмененной статье Уголовного кодекса о незаконном обогащении.