Проект "Дни святителя Луки" запустят в клинической больнице в Москве

МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Торжественный запуск культурно-просветительского проекта "Дни святителя Луки" состоится 26 августа на территории городской клинической больницы (ГКБ) №67 имени Л.А. Ворохобова, сообщает синодальный отдел Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

"Мероприятие приурочено к празднованию 60-летия ГКБ №67 и открытию в ней крупнейшего в Москве и в России перинатального центра, специализирующегося на роженицах и новорожденных с патологиями сердечно-сосудистой системы", - говорится в сообщении.

В рамках культурно-просветительского проекта, с 26 августа по 30 сентября на территории клинической больницы пройдут закладка аллеи памяти архиепископа Симферопольского и Крымского Луки (Войно-Ясенецкого), конференция, фестиваль уличного кино, а также выставка фотопортретов и рисунков авторства святителя Луки.

На выставке будет представлена икона святителя Луки Крымского, подаренная ГКБ №67 патриархом Московским и всея Руси Кириллом, с частицей мощей святого, уточнили в синодальном отделе.

Выставка будет работать ежедневно с 11.00 до 15.00 с 26 августа по 10 сентября. Вход на нее свободный.