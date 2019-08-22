Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-22T13:10Z
https://ria.ru/20190822/1557781017.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/139945/89/1399458912_0:48:701:442_1036x0_80_0_0_8c77901cc219eddc32991a2fc974aa17.jpg
РИА Новости
Религия и мировоззрение

Проект "Дни святителя Луки" запустят в клинической больнице в Москве

13:09 22.08.2019 (обновлено: 13:10 22.08.2019)
172
© Фото : фото предоставлено пресс-службой движения "Сорок сороков"Мощи святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Симферопольского и Крымского
Мощи святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Симферопольского и Крымского
© Фото : фото предоставлено пресс-службой движения "Сорок сороков"
МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Торжественный запуск культурно-просветительского проекта "Дни святителя Луки" состоится 26 августа на территории городской клинической больницы (ГКБ) №67 имени Л.А. Ворохобова, сообщает синодальный отдел Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.
"Мероприятие приурочено к празднованию 60-летия ГКБ №67 и открытию в ней крупнейшего в Москве и в России перинатального центра, специализирующегося на роженицах и новорожденных с патологиями сердечно-сосудистой системы", - говорится в сообщении.
Прихожанка Донского монастыря Москвы у мощей святителя Луки Крымского
23 мая 2018, 18:21РИА Новости
В Москве мощам святителя Луки Крымского поклонились 157 тысяч человек
В рамках культурно-просветительского проекта, с 26 августа по 30 сентября на территории клинической больницы пройдут закладка аллеи памяти архиепископа Симферопольского и Крымского Луки (Войно-Ясенецкого), конференция, фестиваль уличного кино, а также выставка фотопортретов и рисунков авторства святителя Луки.
На выставке будет представлена икона святителя Луки Крымского, подаренная ГКБ №67 патриархом Московским и всея Руси Кириллом, с частицей мощей святого, уточнили в синодальном отделе.
Храм-на-Крови в Екатеринбурге
3 февраля 2016, 19:28РИА Новости
Врач царской семьи прославлен РПЦ в лике святых"Священный Архиерейский собор вынес решение о прославлении доктора Евгения Боткина – лейб-медика царской семьи, расстрелянного 17 июля 1918 года.
Выставка будет работать ежедневно с 11.00 до 15.00 с 26 августа по 10 сентября. Вход на нее свободный.
Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий, 1877-1961) - хирург, ученый, автор трудов по анестезиологии и гнойной хирургии, доктор медицинских наук, профессор. Духовный писатель, доктор богословия. Стал жертвой репрессий и провел в ссылке в общей сложности 11 лет. Был реабилитирован. В августе 2000 года причислен к лику святых Русской православной церкви.
510043
Обсудить 2
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеМоскваРоссиярелигия
Рекомендуем
Участник протеста против Brexit возле здания парламента в Лондоне
Источник рассказал о последствиях жесткого Brexit для мировой экономики
РИА
Новости
Здание МИДа Японии
МИД Японии выступил за повышение международной роли России
Мэр Киева Виталий Кличко
Кличко заявил, что его страницу в Instagram заблокировали из-за "троллей"
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан
Глава офиса Зеленского подал иск против журналистов программы "Схемы"
Лента
новостей
Штаб-квартира Министерства обороны США
Пентагон расторг контракт с Boeing по компонентам ракетных перехватчиков
Запуск ракеты Delta IV с мыса Канаверал, штат Флорида, США
Во Флориде стартовала ракета Delta 4 со спутником для американских военных
Сирийские правительственные войска в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб
В Турции заявили об обстреле наблюдательного пункта сирийскими военными
Рабочие на строительстве участка федеральной трассы Р-217 Кавказ
Минтранс поручил нарастить темпы работ в рамках дорожного нацпроекта
Робот Федор
Космонавт рассказал о предназначении робота "Федора"
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Россия ждет реакции СБ ООН на ракетные испытания США
Большая панда в Научно-исследовательском центре разведения панд города Чэнду в Китае
Панда Бэй Бэй вскоре вернется в Китай из США
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время лекции в МГУ
Рогозин рассказал, когда в России подготовят программу исследования Луны
Автомобиль скорой медицинской помощи
В Нижний Новгород доставили девочку с ожогами 80% тела
Урок в школе
В Таджикистане построят пять школ с обучением на русском языке
Вид города Приштина
Косовские депутаты проголосовали за роспуск парламента
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:50Закон об увеличении акцизов принесет Дагестану дополнительно 1 млрд рублей
00:47В Крыму стартует фестиваль Koktebel Jazz Party
00:44Комиссия Госдумы по вмешательству в дела РФ проведет первое заседание
00:40Исследование показало, сколько россиян хотят жить в "умном доме"
00:39YouTube отключил 210 каналов, пытавшихся влиять на ситуацию в Гонконге
00:34Пытавшиеся покинуть Украину туристы уничтожили свои паспорта
00:34Панда Бэй Бэй вскоре вернется в Китай из США
00:28Полянский выразил надежду, что у США возобладает здравый смысл
00:13Опубликован ультиматум советского генерала при освобождении Молдавии
00:09Опубликованы документы о жизни в Молдавской ССР во Вторую мировую войну
23:54Дагестанский чиновник "состарился" на 34 года ради пенсии
23:52Китай призвал США воздержаться от размещения РСМД в АТР
23:48Помпео напомнил Трюдо о необходимости увеличивать взнос Канады в НАТО
23:44Китай не будет участвовать в переговорах по контролю над вооружениями
23:40Постпред Китая при ООН рассказал о последствиях выхода США из ДРСМД
23:29Китай призвал Россию и США продлить СНВ-3
23:25Коэн сравнил количество нестратегических ядерных боеголовок у России и США
23:20На Сардинии туристам грозит до шести лет тюрьмы за вынос песка с пляжа
23:08МК-41 в Румынии можно переделать под "Томагавки", заявил Полянский
23:00США заявили об открытости в вопросах контроля над вооружениями
Лента новостейМолния