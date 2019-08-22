Премьер Польши призвал Германию быстрее увеличить оборонные расходы

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Германию скорее довести свои расходы на оборону до 2% от ВВП страны.

"Я бы не сказал, что Германия является безбилетником, но ее взносы не отвечают обязательствам. Германии следовало бы быстрее увеличить свои оборонные расходы", - заявил Моравецкий в интервью изданию Westdeutsche Allgemeine Zeitung

По его словам, Польша уже сейчас инвестирует в оборону более 2%. "В Германии это 1,2% и, если я верно понимаю немецкое правительство, в ближайшие пять лет эта сумма должна достигнуть от 1,4 до 1,5%. Это все еще не 2%", - добавил он.

Моравецкий подчеркнул, что роль Германии в НАТО станет больше, если та увеличит расходы на оборону. "Польша постепенно увеличивала свои расходы на оборону, и число американских военных на территории Польши увеличилось за последние пять лет с 500 до 5 тысяч человек", - отметил глава польского кабмина.

Премьер-министр Польши также прокомментировал слова посла США в Германии Ричарда Гренелла о возможной передислокации части американских военных из Германии в Польшу. "Никто всерьез не думает о том, чтобы решительно сократить американское присутствие в Германии", - сказал он.

Моравецкий заявил, что считает необходимым усилить восточный фланг НАТО. "Это не вопрос одного из двух. Нам нужна база НАТО в Рамштайне и нам нужна новая долгосрочная база НАТО в Польше", - добавил он.

В Германии в настоящее время дислоцированы 35 тысяч солдат США, а также 17 тысяч американских граждан, которые работают на американских военных базах на территории страны. Там же работают 12 тысяч человек, имеющих немецкое гражданство, сообщает dpa.