Премьер Польши призвал Германию быстрее увеличить оборонные расходы

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Германию скорее довести свои расходы на оборону до 2% от ВВП страны.
"Я бы не сказал, что Германия является безбилетником, но ее взносы не отвечают обязательствам. Германии следовало бы быстрее увеличить свои оборонные расходы", - заявил Моравецкий в интервью изданию Westdeutsche Allgemeine Zeitung.
По его словам, Польша уже сейчас инвестирует в оборону более 2%. "В Германии это 1,2% и, если я верно понимаю немецкое правительство, в ближайшие пять лет эта сумма должна достигнуть от 1,4 до 1,5%. Это все еще не 2%", - добавил он.
Моравецкий подчеркнул, что роль Германии в НАТО станет больше, если та увеличит расходы на оборону. "Польша постепенно увеличивала свои расходы на оборону, и число американских военных на территории Польши увеличилось за последние пять лет с 500 до 5 тысяч человек", - отметил глава польского кабмина.
Премьер-министр Польши также прокомментировал слова посла США в Германии Ричарда Гренелла о возможной передислокации части американских военных из Германии в Польшу. "Никто всерьез не думает о том, чтобы решительно сократить американское присутствие в Германии", - сказал он.
Моравецкий заявил, что считает необходимым усилить восточный фланг НАТО. "Это не вопрос одного из двух. Нам нужна база НАТО в Рамштайне и нам нужна новая долгосрочная база НАТО в Польше", - добавил он.
В Германии в настоящее время дислоцированы 35 тысяч солдат США, а также 17 тысяч американских граждан, которые работают на американских военных базах на территории страны. Там же работают 12 тысяч человек, имеющих немецкое гражданство, сообщает dpa.
Ранее страны альянса обязались повысить расходы на оборону до 2% ВВП. Канцлер ФРГ Ангела Меркель неоднократно заявляла о том, что Берлин продолжит придерживаться реализации этих целей до 2024 года. В текущем году расходы на оборону в ФРГ составят 1,36% от ВВП.