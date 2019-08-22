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РИА Новости
Культура

Приянка Чопра снимется в фильме Роберта Родригеса о детях-супергероях

13:09 22.08.2019
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© AP Photo / Invision/Richard ShotwellПриянка Чопра на 88-й церемонии вручения премии "Оскар" в Голливуде
Приянка Чопра на 88-й церемонии вручения премии Оскар в Голливуде
© AP Photo / Invision/Richard Shotwell
МОСКВА, 22 авг ­– РИА Новости. Индийская актриса и модель Приянка Чопра снимется в боевике "Мы можем быть героями" ("We Can Be Heroes"), режиссером которого выступил Роберт Родригес, сообщает Deadline.
Звезда сериала "Куантико" сыграет одну из главных ролей в фильме, где группа детей объединяется, чтобы освободить похищенных супергероев и спасти Землю от инопланетных захватчиков.
Пока о картине известно лишь то, что она находится в разработке и выйдет на Netflix.
Но есть предположение, что "Мы можем быть героями" будет снят в духе таких проектов Родригеса, как "Алита: Боевой ангел" и "Дети шпионов".
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