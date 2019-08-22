Приянка Чопра снимется в фильме Роберта Родригеса о детях-супергероях

МОСКВА, 22 авг ­– РИА Новости. Индийская актриса и модель Приянка Чопра снимется в боевике "Мы можем быть героями" ("We Can Be Heroes"), режиссером которого выступил Роберт Родригес, Индийская актриса и модель Приянка Чопра снимется в боевике "Мы можем быть героями" ("We Can Be Heroes"), режиссером которого выступил Роберт Родригес, сообщает Deadline.

Звезда сериала "Куантико" сыграет одну из главных ролей в фильме, где группа детей объединяется, чтобы освободить похищенных супергероев и спасти Землю от инопланетных захватчиков.

Пока о картине известно лишь то, что она находится в разработке и выйдет на Netflix.