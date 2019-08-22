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РИА Новости

Япония поддержит приглашение России на саммит G7, считает эксперт

12:57 22.08.2019 (обновлено: 20:02 22.08.2019)
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© AP Photo / Andrew MedichiniФлаги стран-участниц саммита G7
Флаги стран-участниц саммита G7
© AP Photo / Andrew Medichini
Флаги стран-участниц саммита G7. Архивное фото
ТОКИО, 22 авг - РИА Новости. Япония поддержит приглашение России на саммит G7 в будущем году, такое мнение высказал РИА Новости эксперт по России из токийского университета Хосэй Нобуо Симотомаи.
Ранее президент США Дональд Трамп согласился на предложение французского лидера Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Как ожидается, Трамп поднимет этот вопрос на саммите G7 в французском Биаррице, который пройдет 24-26 августа. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия считает полезными любые контакты со странами "большой семерки" и не исключает возобновления формата G8.
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"Президент Путин приглашен на саммит в будущем году, и конечно я думаю, что особенно премьер-министр (Японии Синдзо) Абэ с этим согласится. Полагаю, что это уже частично обсуждалось во время саммита в Японии в 2016 году", - сказал Симотомаи.
По его словам, "России нужно играть большую роль и вносить свой вклад в международной политике, в особенности в Азии".
Формат "Большой восьмерки" существовал с 1998 года. В 2014 году он сократился до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала все обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В последнее время на Западе все чаще звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.
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