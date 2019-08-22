Япония поддержит приглашение России на саммит G7, считает эксперт

ТОКИО, 22 авг - РИА Новости. Япония поддержит приглашение России на саммит G7 в будущем году, такое мнение высказал РИА Новости эксперт по России из токийского университета Хосэй Нобуо Симотомаи.

Ранее президент США Дональд Трамп согласился на предложение французского лидера Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Как ожидается, Трамп поднимет этот вопрос на саммите G7 в французском Биаррице, который пройдет 24-26 августа. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия считает полезными любые контакты со странами "большой семерки" и не исключает возобновления формата G8.

"Президент Путин приглашен на саммит в будущем году, и конечно я думаю, что особенно премьер-министр (Японии Синдзо) Абэ с этим согласится. Полагаю, что это уже частично обсуждалось во время саммита в Японии в 2016 году", - сказал Симотомаи.

По его словам, "России нужно играть большую роль и вносить свой вклад в международной политике, в особенности в Азии".