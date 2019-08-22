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РИА Новости

На проведение выборов в Подмосковье потратят более 200 миллионов рублей

12:56 22.08.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкИзбиратель в единый день голосования на избирательном участке в Московской области
Избиратель в единый день голосования на избирательном участке в Московской области
© РИА Новости / Максим Блинов
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Избиратель в единый день голосования на избирательном участке в Московской области. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Более 200 миллионов рублей потратят на проведение выборов в Московской области, заявил председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.
"Всего на всю 31 избирательную кампанию, которую мы проводим на территории Московской области в сентябре текущего года, мы потратим 204 миллиона рублей, из которых 124 миллиона - это соответствующие бюджеты муниципальных образований и 80 миллионов рублей - те, которые выделены из бюджета Московской области на те муниципалитеты, которые прошли преобразования путем объединения в городские округа", - сказал Березкин в ходе еженедельного заседания Мособлизбиркома.
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Уточняется, что порядка 70% средств пойдет на обеспечение деятельности членов участковых избирательных территориальных комиссий: их заработные платы и компенсации. Около 7% уйдет на изготовление бюллетеней и 4-5% на мероприятия, связанные с информированием граждан.
В ходе заседания Мособлизбирком также утвердил рабочий блокнот участковой избирательной комиссии по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления. "Я очень надеюсь, что... проведут работу, и мы к следующим выборам получим электронную версию, та, которая используется в тестовом режиме", - отметил Березкин.
В единый день голосования 8 сентября пройдут выборы в советы депутатов городских округов Московской области. Ранее в Мособлизбиркоме сообщили, что более 2,5 тысячи кандидатов зарегистрированы для участия в муниципальных выборах в Подмосковье, 329 из них получили отказ.
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