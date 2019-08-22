На проведение выборов в Подмосковье потратят более 200 миллионов рублей

Избиратель в единый день голосования на избирательном участке в Московской области. Архивное фото

Избиратель в единый день голосования на избирательном участке в Московской области

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Более 200 миллионов рублей потратят на проведение выборов в Московской области, заявил председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

"Всего на всю 31 избирательную кампанию, которую мы проводим на территории Московской области в сентябре текущего года, мы потратим 204 миллиона рублей, из которых 124 миллиона - это соответствующие бюджеты муниципальных образований и 80 миллионов рублей - те, которые выделены из бюджета Московской области на те муниципалитеты, которые прошли преобразования путем объединения в городские округа", - сказал Березкин в ходе еженедельного заседания Мособлизбиркома.

Уточняется, что порядка 70% средств пойдет на обеспечение деятельности членов участковых избирательных территориальных комиссий: их заработные платы и компенсации. Около 7% уйдет на изготовление бюллетеней и 4-5% на мероприятия, связанные с информированием граждан.

В ходе заседания Мособлизбирком также утвердил рабочий блокнот участковой избирательной комиссии по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления. "Я очень надеюсь, что... проведут работу, и мы к следующим выборам получим электронную версию, та, которая используется в тестовом режиме", - отметил Березкин.