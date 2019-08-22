Всемирный конгресс "Религии за мир" возглавила мусульманка из США

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Мусульманка египетского происхождения из США Азза Карам стала новым генеральным секретарем крупнейшей межрелигиозной организации "Религии за мир" (ВКРМ), сообщили РИА Новости в Межрелигиозном совете России.

Заседание X Ассамблеи организации прошло 21 августа в немецком городе Линдау с участием около 900 человек из 125 стран мира.

Азза Карам является старшим советником по вопросам социального и культурного развития в Фонде ООН в области народонаселения (UNFPA), где она координирует работу с религиозными общинами. Ранее она также основала первую глобальную сеть женщин веры в рамках ВКРМ, а также проводила консультации по межрелигиозным вопросам в странах с мусульманским большинством. Занимала пост председателя Комитета религиозных НПО при ООН.