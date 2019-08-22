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РИА Новости

В Чечне взорвалась автоцистерна с газом

12:49 22.08.2019 (обновлено: 20:58 22.08.2019)
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© Фото : ГУМЧС по Республике ЧечняПожар на АЗС в Чечне. 22 августа 2019
Пожар на АЗС в Чечне. 22 августа 2019
© Фото : ГУМЧС по Республике Чечня
ГРОЗНЫЙ, 22 авг — РИА Новости. Автоцистерна с топливом взорвалась в селе Серноводск в Чечне, пострадавших нет, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

"На окраине села Серноводск Сунженского района Чеченской Республики произошел взрыв автоцистерны со сжиженным углеводородным газом", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что разлива топлива удалось избежать, однако огонь успел перекинуться на близлежащие две хозяйственные постройки и один автомобиль.
"Спасатели предотвратили дальнейшее распространение огня на близлежащие строения. <...> В результате взрыва никто не пострадал. Прибывшие на место пожарные ликвидировали последствия взрыва цистерны", — сообщили в МЧС.
Причина взрыва автоцистерны устанавливается.
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МЧС РФЧечня
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