Депутат прокомментировал возможность возвращения России в G8

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Манипуляции с возвращением России к работе в "большой восьмерке" - не новый ход, РФ следует участвовать только в равноправных международных форматах, считает зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
Ранее президент США Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Позднее лидеры стали озвучивать условия, после реализации которых РФ могла бы вернуться в этот формат. В частности, Макрон заявил, что возращение РФ в G8 без разрешения кризиса на Украине было бы ошибкой.
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"Для меня ничего нового в подобных манипуляциях нет, с Россией апробируют разные варианты политики", - заявил Новиков РИА Новости.
"Моя точка зрения состоит в следующем: если есть возможность участвовать в различных межгосударственных форматах и структурах, и от этого будет прок - в этом стоит участвовать. Если это неравноправный формат, который несёт за собой какие-то издержки, явные или неявные предпосылки нарушить отношения с давними партнёрами, то это не то, к чему России нужно стремиться", - отметил парламентарий. "Если России придётся поступаться своими интересами и перспективами дальнейшего сотрудничества с Китаем и другими государствами - то это не наш путь", - подчеркнул он.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.