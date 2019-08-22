Депутат прокомментировал возможность возвращения России в G8

"Моя точка зрения состоит в следующем: если есть возможность участвовать в различных межгосударственных форматах и структурах, и от этого будет прок - в этом стоит участвовать. Если это неравноправный формат, который несёт за собой какие-то издержки, явные или неявные предпосылки нарушить отношения с давними партнёрами, то это не то, к чему России нужно стремиться", - отметил парламентарий. "Если России придётся поступаться своими интересами и перспективами дальнейшего сотрудничества с Китаем и другими государствами - то это не наш путь", - подчеркнул он.