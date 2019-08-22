Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-22T20:01Z
https://ria.ru/20190822/1557779754.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155774/66/1557746663_0:117:3085:1852_1036x0_80_0_0_9cc54d2c5bf2e8f2851ddfc1cc108f48.jpg
РИА Новости

Депутат прокомментировал возможность возвращения России в G8

12:48 22.08.2019 (обновлено: 20:01 22.08.2019)
435
© AP Photo / German Federal Government / Jesco DenzelКанцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп во время саммита лидеров G7 в Мальбе, Канада. 2018 год
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп во время саммита лидеров G7 в Мальбе, Канада. 2018 год
© AP Photo / German Federal Government / Jesco Denzel
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Манипуляции с возвращением России к работе в "большой восьмерке" - не новый ход, РФ следует участвовать только в равноправных международных форматах, считает зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
Ранее президент США Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Позднее лидеры стали озвучивать условия, после реализации которых РФ могла бы вернуться в этот формат. В частности, Макрон заявил, что возращение РФ в G8 без разрешения кризиса на Украине было бы ошибкой.
Лебедь, рак и щука
Вчера, 17:37РИА Новости
Лебедь, рак и щука
"Для меня ничего нового в подобных манипуляциях нет, с Россией апробируют разные варианты политики", - заявил Новиков РИА Новости.
"Моя точка зрения состоит в следующем: если есть возможность участвовать в различных межгосударственных форматах и структурах, и от этого будет прок - в этом стоит участвовать. Если это неравноправный формат, который несёт за собой какие-то издержки, явные или неявные предпосылки нарушить отношения с давними партнёрами, то это не то, к чему России нужно стремиться", - отметил парламентарий. "Если России придётся поступаться своими интересами и перспективами дальнейшего сотрудничества с Китаем и другими государствами - то это не наш путь", - подчеркнул он.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Президент Украины Владимир Зеленский
Вчера, 11:01Радио
Абсурд и оскорбление. В РФ ответили Зеленскому на "возвращение в G8"
2200000
Обсудить 2
Дмитрий НовиковЭммануэль МакронG7Дональд ТрампГосдума РФG8РоссияВ мире
Рекомендуем
Здание МИДа Японии
МИД Японии выступил за повышение международной роли России
РИА
Новости
Флаги стран-участниц саммита G7
Япония поддержит приглашение России на саммит G7, считает эксперт
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан
Глава офиса Зеленского подал иск против журналистов программы "Схемы"
Пентагон
Российский эксперт назвал последствия выхода США из СНВ-3
Лента
новостей
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
Пушков указал Зеленскому на политический вес Украины после слов о G8
Никола Дзингаретти
Итальянская Демпартия обсудит коалицию для формирования правительства
Турецкие солдаты стоят на холме с видом на сирийский город Кобани, недалеко от Сурука, на границе между Турцией и Сирией
Турция не покинет окруженный сирийской армией наблюдательный пункт в Идлибе
Мэр Киева Виталий Кличко
Кличко заявил, что его страницу в Instagram заблокировали из-за "троллей"
Владимир Джабаров
В Совфеде прокомментировали возможное возвращение России в G8
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала идею вернуть Россию в G8
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала планы США разместить ракеты в АТР
Участник протеста против Brexit возле здания парламента в Лондоне
Источник рассказал о последствиях жесткого Brexit для мировой экономики
Геннадий Онищенко
Онищенко раскритиковал позицию Минфина по вопросу возраста продажи алкоголя
Сирийские правительственные войска в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб
В Турции заявили об обстреле наблюдательного пункта сирийскими военными
Флаги стран-участниц саммита G7
Украинское посольство в США обратилось к лидерам G7 из-за России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:50Закон об увеличении акцизов принесет Дагестану дополнительно 1 млрд рублей
00:47В Крыму стартует фестиваль Koktebel Jazz Party
00:44Комиссия Госдумы по вмешательству в дела РФ проведет первое заседание
00:40Исследование показало, сколько россиян хотят жить в "умном доме"
00:39YouTube отключил 210 каналов, пытавшихся влиять на ситуацию в Гонконге
00:34Пытавшиеся покинуть Украину туристы уничтожили свои паспорта
00:34Панда Бэй Бэй вскоре вернется в Китай из США
00:28Полянский выразил надежду, что у США возобладает здравый смысл
00:13Опубликован ультиматум советского генерала при освобождении Молдавии
00:09Опубликованы документы о жизни в Молдавской ССР во Вторую мировую войну
23:54Дагестанский чиновник "состарился" на 34 года ради пенсии
23:52Китай призвал США воздержаться от размещения РСМД в АТР
23:48Помпео напомнил Трюдо о необходимости увеличивать взнос Канады в НАТО
23:44Китай не будет участвовать в переговорах по контролю над вооружениями
23:40Постпред Китая при ООН рассказал о последствиях выхода США из ДРСМД
23:29Китай призвал Россию и США продлить СНВ-3
23:25Коэн сравнил количество нестратегических ядерных боеголовок у России и США
23:20На Сардинии туристам грозит до шести лет тюрьмы за вынос песка с пляжа
23:08МК-41 в Румынии можно переделать под "Томагавки", заявил Полянский
23:00США заявили об открытости в вопросах контроля над вооружениями
Лента новостейМолния