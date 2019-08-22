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РИА Новости

Онищенко раскритиковал позицию Минфина по вопросу возраста продажи алкоголя

12:44 22.08.2019 (обновлено: 12:51 22.08.2019)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловГеннадий Онищенко
Геннадий Онищенко
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Геннадий Онищенко. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко раскритиковал позицию министерства финансов, выступившего против повышения порога продажи спиртного.
Ранее Минздрав представил на межведомственное согласование проект закона, согласно которому лица младше 21 года не смогут покупать алкоголь крепостью выше 16,5%. Инициативу поддержали в МВД, Минобрнауки, Минпросвещения, Минпромторге, Минтруде, Минспорте, Минобороны, Роспотребнадзоре и Росмолодежи. Однако против предложения выступило министерство финансов.
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В беседе с РИА Новости Онищенко отметил, что действия Минфина идут в противовес теми задачами, которые сформулированы президентом в указе №204 от 7 мая 2018 года.
"То, что в данном случае Минфин влез абсолютно в не свою область, - это очевидно", - заявил Онищенко, отметив, что одна из главных задач, определенных президентом РФ в нынешнем политическом цикле связана со здоровьем, увеличением средней продолжительности жизни и возраста здорового долголетия.
Также он считает, что Минфину следует быть корректнее к ведомству, которое занимается этой проблемой - Минздраву. Депутат напомнил, что только к 2021 году среди одной из целей, указанных в нацпроекте "Здравоохранение", значится снижение среднедушевого употребления алкоголя до 9,1 литра на человека при условии, что критическая цифра по мнению ВОЗ - 8 литров на человека.
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Онищенко отметил, что , таким образом, можно легко подсчитать тот ущерб, "который наносит пьющая часть нашего общества в виде трат на их лечение".
"Я уже не буду говорить о том, сколько из-за алкоголя происходит дорожных происшествий, гибели людей и травматизма. Если бы они это подсчитали, они бы отказались от своего популизма", - добавил депутат.
Онищенко также отметил, что в вопросе оздоровления нации и реализации задач по снижению употребления алкоголя надо поддерживать Минздрав.
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"Хотя они тоже на полпути остановились: что значит 16,5%? У нас легко спаиваются дети на 6%!" - добавил он.
"Надо партийной ячейке "Единой России" провести партсобрание и устроить коллективное чтение указа президента с теми индикативными показателями, которые там есть", - заключил парламентарий.
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Здоровье - ОбществоМинистерство финансов РФГеннадий ОнищенкоРоссияОбщество
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