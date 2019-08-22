Турция не покинет окруженный сирийской армией наблюдательный пункт в Идлибе

Турецкие солдаты стоят на холме с видом на сирийский город Кобани, недалеко от Сурука, на границе между Турцией и Сирией

© AP Photo / Vadim Ghirda Турецкие солдаты стоят на холме с видом на сирийский город Кобани, недалеко от Сурука, на границе между Турцией и Сирией

АНТАКЬЯ (Турция), 22 авг – РИА Новости. Турция не намерена покидать свой наблюдательный пункт за зоной деэскалации в сирийском селе Мурек, оказавшемся в окружении сирийской армии, заявил РИА Новости официальный представитель МИД Турции Хами Аксой.

Правительственная армия САР заняла город Хан-Шейхун на юге провинции Идлиб, сейчас в городе проводится зачистка и разминирование, сообщил ранее в четверг РИА Новости сирийский полевой источник.

В среду вечером сирийская армия замкнула кольцо осады вокруг городов Латмане, Кафр-Зейта, Латмин и Мурик на севере провинции Хама к югу от города Хан-Шейхун, заявил РИА Новости местный военный источник. Города находятся под огневым контролем армии.

"Девятый наблюдательный пункт Турции в селении Мурек останется на своем месте, несмотря на установление контроля сирийской армии над городом Хан-Шейхун", - заявил Аксой.

Дипломат не стал отвечать на вопрос о том, как наблюдательный пункт продолжит существование, когда сирийская армия возьмет Мурек под контроль.

После переговоров по Сирии в Нур-Султане 2 августа в Идлибе вступил в силу "режим прекращения огня". Командование вооруженных сил САР заявило, что останавливает боевые действия при условии выполнения Турцией своих обязательств по российско-турецкому договору, достигнутому в сентябре 2018 года в Сочи. Основным пунктом являлся отвод тяжелого и среднего вооружения боевиков на 20 километров от демилитаризованной зоны в Идлибе.

Спустя три дня, 5 августа, армия возобновила операцию из-за невыполнения условий со стороны бандформирований, которые, воспользовавшись затишьем, предприняли попытки атаковать позиции сирийской армии на севере провинции Хама и неоднократно открывали огонь по жилым поселениям в том районе.