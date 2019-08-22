"Я никогда не умру!". Три главные иллюзии, с которыми нам сложно расстаться

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ЯсноПонятно «Я никогда не умру!». Три главные иллюзии, с которыми нам сложно расстаться

Психика человека устроена довольно хитро: мы сами себя обманываем, чтобы жить спокойно. Например, знаем, что смертны, но всё равно думаем, что впереди — вечность. Это одна из базовых иллюзий, которые помогают нам жить. Какие ещё иллюзии существуют, и что происходит с человеком, если их разрушить?