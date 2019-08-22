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РИА Новости

Троих жителей Нижегородской области будут судить за убийство из-за квартиры

12:40 22.08.2019 (обновлено: 12:41 22.08.2019)
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© РИА Новости / Игорь Катаев / Перейти в фотобанкМашина Следственного комитета РФ
Машина Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Игорь Катаев
Перейти в фотобанк
Машина Следственного комитета РФ . Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 авг — РИА Новости. Трое жителей Нижегородской области предстанут перед судом по обвинению в похищении и убийстве мужчины из-за квартиры, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
По версии следствия, летом 2018 года 40-летняя женщина, желая, чтобы ее дочь получила квартиру дяди, организовала его похищение и убийство. Шестнадцатого июня она вместе с сожителем и еще одним знакомым приехала в квартиру брата, где мужчину избили и, насильно посадив в машину, вывезли на берег реки Кишма в Павловском районе, считает СК. Там подельники попытались утопить потерпевшего, но так как река была слишком мелкой, сделать им это не удалось. Тогда злоумышленники отвезли мужчину в окрестности города Горбатов, где один из обвиняемых продолжил избиение. После того, как потерпевший скончался, злоумышленник спрятал его тело в кустах, добавляет следствие.
"Все трое злоумышленников на следующий день были задержаны. В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в содеянном признал частично только один из обвиняемых, остальные отрицают свою вину. В настоящее время уголовное дело направлено в Нижегородский областной суд", - говорится в сообщении регионального СУСК.
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Следственный комитет РФНижегородский областной судНижегородская областьРоссияПроисшествия
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