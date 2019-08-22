Новый фильм о Джеймсе Бонде может стать последним

"Двойник Крэйга совершил прыжок с конструкции высотой 45 метров на съемках в Италии. Из-за этого у всех возникает вопрос: выживет ли Бонд после такого? Если после этой сцены шпион погибнет, 25-й фильм станет последним", - сказал источник издания.