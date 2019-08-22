Новый фильм о Джеймсе Бонде может стать последним

МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. В Сеть попали кадры с опасным трюком, который на съемках очередного фильма бондианы исполнил каскадер актера Дэниэла Крэйга. После этого возникли предположения, что новая картина об "агенте 007" может стать последней, сообщает The Sun.
Daniel Craig’s stunt double in action in Italy today. What do you think of Bond’s suit?? pic.twitter.com/Tu2aVmUMD2— James Bond (@jamesbondlive) 22 августа 2019 г.
"Двойник Крэйга совершил прыжок с конструкции высотой 45 метров на съемках в Италии. Из-за этого у всех возникает вопрос: выживет ли Бонд после такого? Если после этой сцены шпион погибнет, 25-й фильм станет последним", - сказал источник издания.
Новый фильм о Джеймсе Бонде будет называться No Time To Die. В прокат картина выйдет в апреле 2020 года.
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