АТОР: спрос на дорогие отели в России растет за счет невыездных туристов

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Рост спроса на проживание в дорогих объектах размещения внутри страны этим летом обусловлен увеличением числа туристов, которые по тем или иным причинам не могут выехать за пределы России, сообщает АТОР.

"Туроператоры, работающие на рынке внутреннего туризма, отмечают, что продажи высокобюджетных туров на территории России в этом году подросли, что объясняется, прежде всего, желанием невыездных туристов отдыхать на российских курортах с максимальным комфортом", - отметили в ассоциации.

По словам экспертов туроператорских компаний, хотя в общем объеме продаж доля таких туров по-прежнему невелика и не превышает три-пять процентов, начиная с 2017 года спрос на отели категории пять звезд увеличивается.

Туристов, которые по тем или иным причинам не могут выехать за пределы России, становится больше, утверждают эксперты. Как правило, это путешественники, привыкшие к высокому уровню сервиса за рубежом, который они ищут и на отечественных курортах. В свою очередь, отельеры стараются соответствовать требованиям взыскательных туристов, предлагая все больше качественных услуг.