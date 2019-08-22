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РИА Новости
Туризм

АТОР: спрос на дорогие отели в России растет за счет невыездных туристов

16:24 22.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРесторан гостиницы "Савой"
Ресторан гостиницы Савой
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Рост спроса на проживание в дорогих объектах размещения внутри страны этим летом обусловлен увеличением числа туристов, которые по тем или иным причинам не могут выехать за пределы России, сообщает АТОР.
"Туроператоры, работающие на рынке внутреннего туризма, отмечают, что продажи высокобюджетных туров на территории России в этом году подросли, что объясняется, прежде всего, желанием невыездных туристов отдыхать на российских курортах с максимальным комфортом", - отметили в ассоциации.
По словам экспертов туроператорских компаний, хотя в общем объеме продаж доля таких туров по-прежнему невелика и не превышает три-пять процентов, начиная с 2017 года спрос на отели категории пять звезд увеличивается.
Туристов, которые по тем или иным причинам не могут выехать за пределы России, становится больше, утверждают эксперты. Как правило, это путешественники, привыкшие к высокому уровню сервиса за рубежом, который они ищут и на отечественных курортах. В свою очередь, отельеры стараются соответствовать требованиям взыскательных туристов, предлагая все больше качественных услуг.
"Мы часто слышим со стороны турсообщества замечания в адрес курортных отелей российского юга, одно из основных – несоответствие цены качеству. Да, конечно, не в каждом отеле можно найти сервис, аналогичный турецкому. Но с каждым годом российские отели улучшают свой сервис, выходят в сезон с более привлекательными ценами. В том же Сочи есть отели, находящиеся под управлением мировых гостиничных брендов, что в целом положительно сказывается на развитии всего отельного сегмента курорта", – считает гендиректор туроператора, специализирующегося на внутреннем туризме.
Золотые Пески, Болгария
20 августа, 16:05Туризм
АТОР: в Болгарии отели снижают цены для привлечения российских туристов
340000
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