Судьбу миллиардов полковника Черкалина начнут решать 29 августа

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Головинский суд Москвы 29 августа начнет процесс о взыскании имущества на 6,3 миллиарда рублей у семьи полковника ФСБ РФ Кирилла Черкалина, сообщили РИА Новости в суде.

"Двадцать девятого августа состоится беседа по делу", - сказали в суде.

Как считает Генпрокуратура, это состояние экс-начальник второго отдела управления "К" Службы экономической безопасности нажил именно за время службы в ФСБ. Официальный его доход за это время на порядки меньше.

В прокурорском иске об изъятии имущества Черкалина и его родственников значатся 800 миллионов рублей, 72 миллиона долларов и восемь миллионов евро наличных, пять квартир, два загородных дома, шесть земельных наделов, 14 нежилых помещений и два автомобиля.

Следственный комитет считает Черкалина причастным к делу о мошенничестве на 490 миллионов рублей и получению взятки в 850 тысяч долларов (на момент преступления – 52 миллиона рублей). Под стражу заключены еще два полковника: бывшие сотрудники центрального аппарата ФСБ Андрей Васильев и Дмитрий Фролов.