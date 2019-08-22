Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-22T12:46Z
https://ria.ru/20190822/1557779011.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/16504/95/165049547_0:46:512:334_1036x0_80_0_0_b526786053e03a2d8cce36202ed7c54b.jpg
РИА Новости

Судьбу миллиардов полковника Черкалина начнут решать 29 августа

12:46 22.08.2019
367
© РИА Новости / Руслан Кривобоксуд
суд
© РИА Новости / Руслан Кривобок
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Головинский суд Москвы 29 августа начнет процесс о взыскании имущества на 6,3 миллиарда рублей у семьи полковника ФСБ РФ Кирилла Черкалина, сообщили РИА Новости в суде.
"Двадцать девятого августа состоится беседа по делу", - сказали в суде.
Как считает Генпрокуратура, это состояние экс-начальник второго отдела управления "К" Службы экономической безопасности нажил именно за время службы в ФСБ. Официальный его доход за это время на порядки меньше.
В прокурорском иске об изъятии имущества Черкалина и его родственников значатся 800 миллионов рублей, 72 миллиона долларов и восемь миллионов евро наличных, пять квартир, два загородных дома, шесть земельных наделов, 14 нежилых помещений и два автомобиля.
Следственный комитет считает Черкалина причастным к делу о мошенничестве на 490 миллионов рублей и получению взятки в 850 тысяч долларов (на момент преступления – 52 миллиона рублей). Под стражу заключены еще два полковника: бывшие сотрудники центрального аппарата ФСБ Андрей Васильев и Дмитрий Фролов.
По данным следствия, в 2011 году полковники ввели главу строительной компании Сергея Гляделкина "в заблуждение относительного того, что он может быть привлечен к уголовной ответственности". Бизнесмен согласился передать вымогателям "в полном объеме принадлежащую ему долю в уставном капитале ООО" на сумму не менее 490 миллионов рублей, считает СК РФ. Черкалин, как полагает следствие, руководил этой преступной группой.
24 мая, 16:07РИА Новости
Адвокат опроверг слухи о показаниях банкира против полковника ФСБ Черкалина
500000
Обсудить 2
ПроисшествияСледственный комитет РФГенеральная прокуратура РФФСБ РФМоскваРоссия
Рекомендуем
Машина Следственного комитета РФ
Троих жителей Нижегородской области будут судить за убийство из-за квартиры
РИА
Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москв
Захарова ответила Зеленскому на заявление о возвращении России в G8
Ирина Алашкевич
Назван доход за год чиновницы, оказавшейся в центре скандала из-за Тулуна
Инспектор ГИБДД
В Кузбассе задержали подозреваемого после конфликта с цыганами
Лента
новостей
Государственный флаг Российский Федерации на центральной площади Ленина в Донецке. 22 августа 2019
Над Донецком подняли флаг России
Сенатор Алексей Пушков
Пушков назвал неправомерными условия для возвращения России в G8
Пожарная машина
На северо-востоке Москвы локализовали пожар в жилом доме
Сотрудники в офисе
СМИ: Медведев поручил Минтруду оценить идею о четырехдневной рабочей неделе
Саммит Группы восьми (G8) в Италии
Евросоюз выступил против возвращения России в G8, сообщил источник
Скорая помощь
Соседка рассказала подробности убийства жены депутата на Урале
ДТП на трассе Москва-Псков в Подмосковье. 22 августа 2019
В Подмосковье восемь человек пострадали при опрокидывании автобуса
Военнослужащие армии Украины
Украинский журналист призвал готовиться к объявлению войны России
Здание Пентагона. Архивное фото
Глава Пентагона предложил включить в СНВ-3 все новое оружие России
Сотрудники полиции
Житель Петербурга нашел в лесу почти 2,5 центнера боеприпасов времен войны
Робот Федор
Космонавт рассказал о предназначении робота "Федора"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:50Закон об увеличении акцизов принесет Дагестану дополнительно 1 млрд рублей
00:47В Крыму стартует фестиваль Koktebel Jazz Party
00:44Комиссия Госдумы по вмешательству в дела РФ проведет первое заседание
00:40Исследование показало, сколько россиян хотят жить в "умном доме"
00:39YouTube отключил 210 каналов, пытавшихся влиять на ситуацию в Гонконге
00:34Пытавшиеся покинуть Украину туристы уничтожили свои паспорта
00:34Панда Бэй Бэй вскоре вернется в Китай из США
00:28Полянский выразил надежду, что у США возобладает здравый смысл
00:13Опубликован ультиматум советского генерала при освобождении Молдавии
00:09Опубликованы документы о жизни в Молдавской ССР во Вторую мировую войну
23:54Дагестанский чиновник "состарился" на 34 года ради пенсии
23:52Китай призвал США воздержаться от размещения РСМД в АТР
23:48Помпео напомнил Трюдо о необходимости увеличивать взнос Канады в НАТО
23:44Китай не будет участвовать в переговорах по контролю над вооружениями
23:40Постпред Китая при ООН рассказал о последствиях выхода США из ДРСМД
23:29Китай призвал Россию и США продлить СНВ-3
23:25Коэн сравнил количество нестратегических ядерных боеголовок у России и США
23:20На Сардинии туристам грозит до шести лет тюрьмы за вынос песка с пляжа
23:08МК-41 в Румынии можно переделать под "Томагавки", заявил Полянский
23:00США заявили об открытости в вопросах контроля над вооружениями
Лента новостейМолния