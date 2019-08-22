Московское метро подало иск к организаторам акции 27 июля

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Московский метрополитен подал иск к организаторам несогласованной акции 27 июля, сообщили РИА Новости в Коптевском суде Москвы.Иск зарегистрирован и находится у судьи.

"Исковое заявление ГУП "Московский метрополитен" к Навальному А.А., Галяминой Ю. Е., Жданову И. Ю., Соловьеву А. Ю. и другим о взыскании убытков в размере 53 642 рублей 20 копеек оставлено без движения в срок до 30 сентября 2019 года", - сказали в пресс-службе суда.

Кроме того, к организаторам несогласованных акций подала три исковых заявления компания "М.Такси Коммуникации", сообщила РИА Новости пресс-секретарь Тушинского суда Марина Свиридова.

"Во всех трех исковых заявлениях истец просит взыскать убытки от простоя транспортных средств, возникшего в связи с массовыми мероприятиями, проходившими в Москве 27 июля, 3 и 10 августа", - сказала Свиридова.

Ранее суды приняли к производству три иска о компенсации ущерба от Мосгортранса, ГУП "Автомобильные дороги" и владельца ресторана на Тверской улице на общую сумму почти в 13 миллионов рублей.

Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.

Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Изначально комиссии зарегистрировали 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 человек получили отказ (на прошлых выборах в регистрации отказали 107 кандидатам). Впоследствии Мосгоризбирком удовлетворил жалобу выдвиженца от партии "Яблоко" Сергея Митрохина, и окружная комиссия его зарегистрировала.

При проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.