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РИА Новости

Московское метро подало иск к организаторам акции 27 июля

12:35 22.08.2019 (обновлено: 19:02 22.08.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкВход на станцию метро "Некрасовка"
Вход на станцию метро Некрасовка
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Московский метрополитен подал иск к организаторам несогласованной акции 27 июля, сообщили РИА Новости в Коптевском суде Москвы.Иск зарегистрирован и находится у судьи.
"Исковое заявление ГУП "Московский метрополитен" к Навальному А.А., Галяминой Ю. Е., Жданову И. Ю., Соловьеву А. Ю. и другим о взыскании убытков в размере 53 642 рублей 20 копеек оставлено без движения в срок до 30 сентября 2019 года", - сказали в пресс-службе суда.
Кроме того, к организаторам несогласованных акций подала три исковых заявления компания "М.Такси Коммуникации", сообщила РИА Новости пресс-секретарь Тушинского суда Марина Свиридова.
"Во всех трех исковых заявлениях истец просит взыскать убытки от простоя транспортных средств, возникшего в связи с массовыми мероприятиями, проходившими в Москве 27 июля, 3 и 10 августа", - сказала Свиридова.
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Ранее суды приняли к производству три иска о компенсации ущерба от Мосгортранса, ГУП "Автомобильные дороги" и владельца ресторана на Тверской улице на общую сумму почти в 13 миллионов рублей.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Изначально комиссии зарегистрировали 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 человек получили отказ (на прошлых выборах в регистрации отказали 107 кандидатам). Впоследствии Мосгоризбирком удовлетворил жалобу выдвиженца от партии "Яблоко" Сергея Митрохина, и окружная комиссия его зарегистрировала.
При проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.
Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября.
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Московская городская думаМоскваМосгортрансМосковский метрополитенПроисшествия
Популярные комментарии
До абсурда уж не доводили бы. Позорище. Неужели их так боятся? Или просто по другим моментам ничего "повесить" не получилось? По моим ощущениям, власти занимаются совсем не тем, чем им следовало бы.
22 августа, 13:40
IIfifay
481011155
Хорошенький абсурд! Любишь на саночках кататься, люби и таскать их на себе! Ресторан понёс убытки! Путин виноват? У метрополитена свои вопросы есть, то же Путин им должен? Ха ха! вот это точно "абсурд"! Наша оппозиция так не любит носить на себе санки что до сих пор не поняла, что скатываясь всё время на них, укатится можно только на дно "социального оврага"! Отсюда и сливы протестов и топтание на одном месте под бравурные лозунги глупостей!
22 августа, 13:50
Ryskin Andy
166500134
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