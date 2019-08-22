Соседка рассказала подробности убийства жены депутата на Урале

"У нас дом напротив… Я слышала всю трагедию… Когда все произошло, мы приехали с отдыха, приехали часа в два. А где-то без пятнадцати четыре раздались выстрелы… И дети начали не кричать, а орать, это было ужасно... Они просто кричали до приезда всех служб… Там было трое детей, всё, видимо, произошло на их глазах", - сказала Шаляпина-Моисеенко.