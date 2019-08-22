Соседка рассказала подробности убийства жены депутата на Урале

ЧЕЛЯБИНСК, 22 авг – РИА Новости. Убийство Елены Зариповой, в котором подозревается ее муж, главврач областной больницы поселка Локомотивный в Челябинской области и местный депутат Азат Зарипов, могло произойти на глазах детей, заявила РИА Новости в четверг соседка семьи Наталья Шаляпина-Моисеенко.
Следствие считает, что в ночь на 21 августа Зарипов дома поссорился с женой, после чего дважды выстрелил в нее из охотничьего ружья. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство"). По данным СУСК, охотничьим ружьем депутат владел законно.
"У нас дом напротив… Я слышала всю трагедию… Когда все произошло, мы приехали с отдыха, приехали часа в два. А где-то без пятнадцати четыре раздались выстрелы… И дети начали не кричать, а орать, это было ужасно... Они просто кричали до приезда всех служб… Там было трое детей, всё, видимо, произошло на их глазах", - сказала Шаляпина-Моисеенко.
Собеседница агентства и Елена Зарипова водили детей в один детский сад. "Мне казалось, что она счастлива в браке. Нормальные, обычные отношения у них", - добавила соседка.
По данным сайта собрания депутатов Локомотивного городского округа, Зарипов является председателем комиссии по социальной политике. Челябинское региональное отделение "Единой России" ранее заявило, что приостановит членство Зарипова в партии.