Захарова ответила Зеленскому на заявление о возвращении России в G8

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москв

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала высказывание президента Украины Владимира Зеленского, который связал возможность участия России в G8 с вопросом о принадлежности Крыма.

Он написал в Facebook , что "серьезным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии" станет "возвращение" Крыма, прекращение боевых действий в Донбассе и освобождение задержанных украинских моряков.

"Теперь про сигналы. Их ждут от Вас. И не в соцсетях, а в реальности", — прокомментировала российский дипломат.

Она отметила, что если под "высокой дипломатией" подразумевались международные площадки, то наивысшей из них является Совбез ООН, где Россия участвует в формировании повестки и реализации мировой политики.

Реакция российских политиков

В свою очередь, член Совета Федерации Алексей Пушков раскритиковал заявление Зеленского. По его словам, украинский лидер не имеет полномочий говорить от имени G7.

"Когда условия для участия России в G8 выставляют лидеры "cемерки", это негодная политика. Когда это делает Зеленский, не имеющий к G7 никакого отношения, это комичная политика. <…> Пора бы ему понять подлинный вес Украины в мировых делах".

Как отметила депутат Наталья Поклонская, Зеленский воспринимает крымчан как разменную монету.

"Это не "высокая дипломатия", а игра в "Монополию" или базар в колхозе, конечно, не уровень для президента, даже неопытного", - сказала она РИА Новости.

По ее словам, Россия занимает высокое место в повестке дня международной дипломатии прежде всего потому, что заставляет считаться со своими интересами, Украине следовало бы "перестать быть управляемым извне, пока еще существующим государством".

Предложение Макрона

Ранее президент США Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Как ожидается, американский лидер поднимет этот вопрос на встрече "семерки" в Биаррице.

Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия не исключает возобновления формата G8, однако это "не самоцель".