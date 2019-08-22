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РИА Новости

Захарова ответила Зеленскому на заявление о возвращении России в G8

12:32 22.08.2019 (обновлено: 20:01 22.08.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москв
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москв
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала высказывание президента Украины Владимира Зеленского, который связал возможность участия России в G8 с вопросом о принадлежности Крыма.
Он написал в Facebook, что "серьезным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии" станет "возвращение" Крыма, прекращение боевых действий в Донбассе и освобождение задержанных украинских моряков.
"Теперь про сигналы. Их ждут от Вас. И не в соцсетях, а в реальности", — прокомментировала российский дипломат.
Она отметила, что если под "высокой дипломатией" подразумевались международные площадки, то наивысшей из них является Совбез ООН, где Россия участвует в формировании повестки и реализации мировой политики.
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Реакция российских политиков

В свою очередь, член Совета Федерации Алексей Пушков раскритиковал заявление Зеленского. По его словам, украинский лидер не имеет полномочий говорить от имени G7.
"Когда условия для участия России в G8 выставляют лидеры "cемерки", это негодная политика. Когда это делает Зеленский, не имеющий к G7 никакого отношения, это комичная политика. <…> Пора бы ему понять подлинный вес Украины в мировых делах".
Как отметила депутат Наталья Поклонская, Зеленский воспринимает крымчан как разменную монету.
"Это не "высокая дипломатия", а игра в "Монополию" или базар в колхозе, конечно, не уровень для президента, даже неопытного", - сказала она РИА Новости.
По ее словам, Россия занимает высокое место в повестке дня международной дипломатии прежде всего потому, что заставляет считаться со своими интересами, Украине следовало бы "перестать быть управляемым извне, пока еще существующим государством".
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Предложение Макрона

Ранее президент США Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Как ожидается, американский лидер поднимет этот вопрос на встрече "семерки" в Биаррице.
Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия не исключает возобновления формата G8, однако это "не самоцель".
Россию перестали приглашать на встречи семи ведущих стран мира после событий в Крыму и на Украине в 2014 году.
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Украинское посольство в США обратилось к лидерам G7 из-за России
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Обсудить 14
Мария ЗахароваG7Дональд ТрампG8Алексей ПушковВладимир ЗеленскийРоссияСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Украина ведет себя как пуп Земли. Они забыли, что 2/3 мира вообще не знают, что это такое. Но все политические вопросы должны решаться в свете проблем этой территории. Забылись немного эти ребята. Посмотрите сами на себя, а потом о чем то вещайте миру. Ничто в чем то это пустота.
22 августа, 13:19
barabashkg
7220007
Он же комик, его работа смешить, прекрасно справляется...
22 августа, 13:12
LLLav Li
1721003
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