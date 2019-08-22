В Уфе осудили женщину, насмерть сбившую школьника

УФА, 22 авг - РИА Новости. Уфимский суд приговорил к двум годам лишения свободы условно местную жительницу, которая за рулем автомобиля насмерть сбила школьника, пересекавшего улицу на велосипеде на зеленый сигнал светофора, сообщили РИА Новости в Советском районном суде города.

Трагедия с девятилетним школьником произошла в начале лета нынешнего года на проспекте Октября в Уфе. Мальчик проезжал на велосипеде перекресток на разрешающий сигнал светофора. В этот момент его сбил автомобиль, за рулем которого сидела местная жительница. Ребенок от полученных травм скончался на месте.

"Советский районный суд лишил водительницу свободы на два года условно", - пояснили агентству в суде.

Ряд СМИ сообщают, что по видео из уличных камер, которые зафиксировали момент аварии, можно сделать вывод, что мальчик мог выжить, если бы после наезда женщина не проехалась еще раз по ребенку.