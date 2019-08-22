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РИА Новости

В Уфе осудили женщину, насмерть сбившую школьника

12:27 22.08.2019
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© РИА НовостиСкорая помощь
Скорая помощь
© РИА Новости
УФА, 22 авг - РИА Новости. Уфимский суд приговорил к двум годам лишения свободы условно местную жительницу, которая за рулем автомобиля насмерть сбила школьника, пересекавшего улицу на велосипеде на зеленый сигнал светофора, сообщили РИА Новости в Советском районном суде города.
Трагедия с девятилетним школьником произошла в начале лета нынешнего года на проспекте Октября в Уфе. Мальчик проезжал на велосипеде перекресток на разрешающий сигнал светофора. В этот момент его сбил автомобиль, за рулем которого сидела местная жительница. Ребенок от полученных травм скончался на месте.
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21 августа, 17:41РИА Новости
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"Советский районный суд лишил водительницу свободы на два года условно", - пояснили агентству в суде.
Ряд СМИ сообщают, что по видео из уличных камер, которые зафиксировали момент аварии, можно сделать вывод, что мальчик мог выжить, если бы после наезда женщина не проехалась еще раз по ребенку.
"Установлено, что мальчик погиб от первого удара. По видео видно, что женщина сдала назад, чтобы вытащить ребенка из-под машины", - пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
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