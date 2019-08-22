На северо-востоке Москвы локализовали пожар в жилом доме

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Пожар в 12-этажном жилом доме на северо-востоке Москвы удалось локализовать на площади 20 квадратных метров, спасены десять человек, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.

Ранее сообщалось о возгорании двух балконов на 11 и 12 этажах дома 34 на улице Яблочкова.

"В 12.12 пожар локализован на площади 20 квадратных метров. Горели личные вещи и мебель", - сказал собеседник агентства.