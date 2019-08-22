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РИА Новости

Космонавт рассказал о предназначении робота "Федора"

12:26 22.08.2019
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© Фото предоставлено оргкомитетом конференции "РобоСектор"Робот Федор
Робот Федор
© Фото предоставлено оргкомитетом конференции "РобоСектор"
Робот Федор. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Результаты испытаний робота "Федора" на Международной космической станции покажут, насколько эффективна его антропоморфная платформа, а также то, в каком направлении российской робототехнике следует двигаться дальше, заявил РИА Новости российский космонавт Фёдор Юрчихин.
Ракета-носитель "Союз-2.1а" с космическим кораблем "Союз МС-14", на котором "Федор" отправился к МКС, стартовала с Байконура на 6.38 мск 22 августа. Стыковка со стацией запланирована утром 24 августа. На МКС при помощи робота российский космонавт Александр Скворцов проведет несколько экспериментов. Возвращение "Федора" планируется 7 сентября.
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"Увидеть в роботе человека". Эксперт о полете "Федора" в космосРоссийский человекоподобный робот "Федор" впервые полетел в космос на корабле "Союз МС-14". Работу "Федора" в эфире радио Sputnik оценил эксперт Натан Эйсмонт.
"Моторика, мнемоника робота на уровне мировых стандартов. А что такое мировые стандарты сегодня – если вы посмотрите внимательно, то все страны нащупывают путь в будущее… Робототехника - это очень широкий спектр различных направлений. Сегодня однозначно сказать, что у нас есть страны-лидеры в этом направлении, я взять такую смелость не могу", - сказал Юрчихин.
"Давайте все-таки дождемся, чтобы специалисты по результатам этого пуска сделали взвешенный анализ. Уверен, что работа с ним (роботом) будет продолжаться…, (тогда можно будет узнать) как он повел себя на орбите. И анализ даст ответ на самый главный вопрос – куда идти дальше", - добавил космонавт.
Он заверил, что уверен в успехе эксперимента с роботом "Федором" на орбите. По словам Юрчихина, в этом случае не удастся применить известную фразу о том, что отрицательный результат – тоже результат, так как итоги работы точно будут положительные.
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Космонавт также рассказал, что положительно относится к шуткам о том, что его "опять послали в космос" несмотря на то, что на самом деле название робота – англоязычная аббревиатура от Final Experimental Demonstration Object Research (Юрчихин – единственный Федор из 25 действующих космонавтов российского отряда).
При этом он отметил, что специалисты "Роскосмоса" грамотно подобрали время для эксперимента с роботом на орбите. Запуск 22 августа был испытательным, так как пилотируемый корабль "Союз МС" впервые летел на новой версии ракеты "Союз-2.1а". Испытательный старт решили проводить без экипажа, но вместо обычных грузов, которые и так регулярно доставляют на станцию корабли "Прогресс", решили отправить "Федора", добавил Юрчихин.
Он также пожелал своим коллегам Александру Скворцову и Алексею Овчинину, находящимся сейчас на МКС, удачи в работе с роботом.
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