Аэропорт Сочи возобновил работу после грозы и задержки рейсов

СОЧИ, 22 авг – РИА Новости. Аэропорт Сочи возобновил работу в штатном режиме после ночной грозы, когда самолеты направлялись на запасной аэродром в Краснодар, сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани.

По его словам, ночью в районе аэропорта была сильная гроза. Из-за нее на запасной аэродром в Краснодар были направлены шесть самолетов. С их пассажирами работали представители авиакомпаний.

"По данным на 05:00 22 августа, международный аэропорт Сочи принял все ранее задержанные рейсы на прилёт. Аэропорт возобновил работу в штатном режиме. Расписание восстановилось после ночных задержек", - пояснил собеседник агентства.