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РИА Новости

Аэропорт Сочи возобновил работу после грозы и задержки рейсов

12:22 22.08.2019
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© Нина ЗотинаМеждународный аэропорт "Сочи" в Адлере
Международный аэропорт Сочи в Адлере
© Нина Зотина
Международный аэропорт "Сочи" в Адлере. Архивное фото
СОЧИ, 22 авг – РИА Новости. Аэропорт Сочи возобновил работу в штатном режиме после ночной грозы, когда самолеты направлялись на запасной аэродром в Краснодар, сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани.
По его словам, ночью в районе аэропорта была сильная гроза. Из-за нее на запасной аэродром в Краснодар были направлены шесть самолетов. С их пассажирами работали представители авиакомпаний.
"По данным на 05:00 22 августа, международный аэропорт Сочи принял все ранее задержанные рейсы на прилёт. Аэропорт возобновил работу в штатном режиме. Расписание восстановилось после ночных задержек", - пояснил собеседник агентства.
Он добавил, что на данный момент в аэропорту есть задержка двух рейсов, которая связана не с погодой, а с поздним прибытием бортов.
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