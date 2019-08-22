Ravon возобновил поставки автомобилей в Россию

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. "УзАвтоМоторс" (бывший GM-Uzbekistan) возобновляет через своего дистрибьютора поставки автомобилей в Россию, прерванные в мае прошлого года, говорится в сообщении компании.

"Компания "УзАвтоМоторс СНГ" - официальный дистрибьютор автомобилей Ravon в России - сообщает о возобновлении поставок в Россию автомобилей Ravon производства завода "УзАвтоМоторс" (ранее General Motors Узбекистан). Новую страницу успехов и побед компания связывает с проверенными временем автомобилями Ravon R4, Ravon R2 и Ravon Nexia R3", - говорится в сообщении.

Данные автомобили являются рестайлинговыми версиями известных моделей, созданных General Motors совместно с корейской Daewoo. Так, Ravon R4 более известен покупателям как Chevrolet Cobalt, Ravon R2 - как Chevrolet Spark, а Ravon Nexia R3 - как Chevrolet Aveo. Ravon R2 будет предлагаться покупателям по цене от 646 тысяч рублей, R3 Nexia - от 670 тысяч, R4 - от 678 тысяч рублей, отмечает компания. По данным предприятия, первая партия моделей R2, R3 и R4 будут поставлены на российский рынок уже к концу августа - началу сентября. Их продажа начнется уже в сентябре текущего года.

Ravon R2 будет предлагаться покупателям по цене от 646 тысяч рублей, R3 Nexia - от 670 тысяч, R4 - от 678 тысяч рублей, отмечает компания.

Завод GM-Uzbekistan с мая прошлого года остановил поставки автомобилей Ravon в Россию из-за пересмотра ценовой политики, который был обусловлен повышением ставок утилизационного сбора в РФ, а также проведением масштабной модернизации производственных мощностей предприятия для запуска новых моделей.

В марте 2008 года General Motors (тогда 25%) и "Узавтопром" (тогда 75%) завершили процесс создания СП GM Uzbekistan на базе ЗАО "УзДЭУавто" в Андижанской области. В октябре 2017 года GМ принял решение о поэтапном выходе из состава акционеров СП GM Uzbekistan, после чего концерн создаст 100%-ную "дочку" для дальнейшей консультативной и технической поддержки отрасли в Узбекистане. В декабре 2018 года представитель "Узавтопрома" сообщил РИА Новости, что госкомпания полностью выкупила долю GM в СП.