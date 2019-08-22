Синоптики рассказали о погоде в Москве в начале сентября

Фонтан Витали в сквере на Театральной площади в Москве

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Предварительные расчеты показывают, что первые дни сентября в Москве будут теплыми, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

"Пока что предварительные расчеты показывают, что во всяком случае в первых числах сентября погода сохранится еще теплой", - сказала Позднякова.