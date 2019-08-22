В индийской части Кашмира вновь открылись средние школы

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 авг - РИА Новости. Власти Индии открыли на территории бывшего штата Джамму и Кашмир средние школы, которые оставались закрытыми на протяжении более двух недель после решения федерального правительства отменить особый статус этого региона.

"Средние школы возобновили свою работу в тех же районах, где ранее были открыты начальные школы. Доля учителей, вновь преподающих занятия в школах, выросла с 60 до 80%. Вместе с тем, в отдельных районах этот показатель достиг 50%", - сообщил журналистам глава департамента информационной политики союзной территории Джамму и Кашмир Сехриш Асгар. Его слова приводит газета Hindustan Times.

В свою очередь, как сообщалось ранее, начальные школы и правительственные учреждения возобновили свою работу в подконтрольной Индии части Кашмира 19 августа.

Комендантский час, а также ограничения на использование сотовой связи и интернета были введены в индийской части Кашмира две недели назад после принятия закона об отмене особого статуса штата Джамму и Кашмир.

Президент Индии Рам Натх Ковинд 5 августа одобрил подготовленное правительством положение об отмене особого статуса штата Джамму и Кашмир. В соответствии с этим законом, штат был разделен на две союзные территории: Джамму и Кашмир и Ладакх. При этом союзная территория Джамму и Кашмир сохранила свой законодательный орган (ассамблею), в то время как Ладакх получил статус союзной территории, не имеющей регионального парламента.