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РИА Новости

В индийской части Кашмира вновь открылись средние школы

12:08 22.08.2019
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© AFP 2019 / Sanjay Kanojia Индийские школьники в Аллахабаде
Индийские школьники в Аллахабаде
© AFP 2019 / Sanjay Kanojia
Индийские школьники в Аллахабаде. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 22 авг - РИА Новости. Власти Индии открыли на территории бывшего штата Джамму и Кашмир средние школы, которые оставались закрытыми на протяжении более двух недель после решения федерального правительства отменить особый статус этого региона.
"Средние школы возобновили свою работу в тех же районах, где ранее были открыты начальные школы. Доля учителей, вновь преподающих занятия в школах, выросла с 60 до 80%. Вместе с тем, в отдельных районах этот показатель достиг 50%", - сообщил журналистам глава департамента информационной политики союзной территории Джамму и Кашмир Сехриш Асгар. Его слова приводит газета Hindustan Times.
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В свою очередь, как сообщалось ранее, начальные школы и правительственные учреждения возобновили свою работу в подконтрольной Индии части Кашмира 19 августа.
Комендантский час, а также ограничения на использование сотовой связи и интернета были введены в индийской части Кашмира две недели назад после принятия закона об отмене особого статуса штата Джамму и Кашмир.
Президент Индии Рам Натх Ковинд 5 августа одобрил подготовленное правительством положение об отмене особого статуса штата Джамму и Кашмир. В соответствии с этим законом, штат был разделен на две союзные территории: Джамму и Кашмир и Ладакх. При этом союзная территория Джамму и Кашмир сохранила свой законодательный орган (ассамблею), в то время как Ладакх получил статус союзной территории, не имеющей регионального парламента.
До принятия этого законодательного положения Джамму и Кашмир имел статус штата и особую автономию. Она подразумевала, что все законы, принятые центральными властями (за исключением касающихся вопросов обороны, внешних связей и ряда других), должны были получать одобрение местной ассамблеи, а также давала региону ряд других преимуществ.
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