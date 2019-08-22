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РИА Новости
Ленинградская область

Четыре детсада во Всеволожском районе Ленобласти откроются в сентябре

12:07 22.08.2019
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкДети в одном из детских садов
Дети в одном из детских садов
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 авг - РИА Новости. Новые дошкольные учебные учреждения примут первых воспитанников в Буграх, Мурино и Всеволожске в сентябре этого года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, 1 сентября новый детский сад на 210 мест откроется в поселке Бугры на Воронцовском бульваре. Дошкольное учреждение было выкуплено за счет средств федерального бюджета в рамках нацпроекта "Демография" по федеральной программе, направленной на создание ясельных групп.

"Соглашение о выкупе было заключено между министерством просвещения РФ и правительством Ленинградской области. Объем федерального финансирования - 109,7 миллиона рублей. В новом детском саду будет большой спортивный зал площадью 200 квадратных метров, совмещенный с музыкальным, благодаря чему будет возможна организация спортивных и образовательных секций, занятий робототехникой", - уточнил собеседник агентства.

Он добавил, что также 2 сентября открываются два дошкольных отделения на 100 мест каждое в городе Мурино на улице Графской. Кроме того, до конца сентября ожидается открытие детских садов во Всеволожске на улице Доктора Сотникова. В октябре начнет работу детский сад в Новом Девяткино и в Мурино на Бульваре Менделеева.
"Мы набрали хороший темп, чтобы в сжатые сроки компенсировать отставание в обеспеченности социальными объектами самого большого и интенсивно развивающегося муниципального района России - Всеволожского", - процитировали в пресс-службе губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.
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