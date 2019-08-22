СМИ: сотрудник "Магнита" умер на совещании от передозировки наркотиков

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Инспектор по пожарной безопасности торговой сети "Магнит" скончался от передозировки наркотиков, сообщает Инспектор по пожарной безопасности торговой сети "Магнит" скончался от передозировки наркотиков, сообщает Пятый канал со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По информации СМИ, мужчина потерял сознание на совещании в московском офисе ретейлера. Коллеги пытались привести его в чувство, но после неудачных попыток вызвали скорую.

Инспектора доставили в больницу, однако врачи не смогли его спасти.

При осмотре трупа полицейские обнаружили три пакета с запрещенным веществом и трубку для курения.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный оборот наркотиков". Расследование инцидента продолжается.