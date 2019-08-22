СМИ: сотрудник "Магнита" умер на совещании от передозировки наркотиков

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Инспектор по пожарной безопасности торговой сети "Магнит" скончался от передозировки наркотиков, сообщает Пятый канал со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По информации СМИ, мужчина потерял сознание на совещании в московском офисе ретейлера. Коллеги пытались привести его в чувство, но после неудачных попыток вызвали скорую.
Инспектора доставили в больницу, однако врачи не смогли его спасти.
При осмотре трупа полицейские обнаружили три пакета с запрещенным веществом и трубку для курения.
Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный оборот наркотиков". Расследование инцидента продолжается.
В "Магните" информацию о смерти сотрудника подтвердили, но причину комментировать не стали.