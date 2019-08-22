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РИА Новости

СМИ: сотрудник "Магнита" умер на совещании от передозировки наркотиков

12:08 22.08.2019 (обновлено: 15:27 22.08.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Инспектор по пожарной безопасности торговой сети "Магнит" скончался от передозировки наркотиков, сообщает Пятый канал со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По информации СМИ, мужчина потерял сознание на совещании в московском офисе ретейлера. Коллеги пытались привести его в чувство, но после неудачных попыток вызвали скорую.
Инспектора доставили в больницу, однако врачи не смогли его спасти.
При осмотре трупа полицейские обнаружили три пакета с запрещенным веществом и трубку для курения.
Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный оборот наркотиков". Расследование инцидента продолжается.
В "Магните" информацию о смерти сотрудника подтвердили, но причину комментировать не стали.
Новорожденный. Архивное фото
21 августа, 18:54РИА Новости
В Москве младенца госпитализировали с отравлением наркотиками
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Магнит (компания-ритейлер)МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Наконец-то в Россию пришла свобода. Теперь не то что тогда. Теперь наркотики не дефицит, жизнь человека упала в цене.Зато подросли в цене и упали в качестве медобслуживание и образование. Вместе с тем нас осчастливи айфонами и другими гаджетами. Вот так и живем в мире свободы и дермократии
22 августа, 13:08
InGood FitRu
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В Магните одни нарики и гопота
22 августа, 12:50
Тимуджин Васерманович
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