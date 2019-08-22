В Кузбассе задержали подозреваемого после конфликта с цыганами

КЕМЕРОВО, 22 авг — РИА Новости. В Кузбассе задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений двум мужчинам во время массовой драки в селе Подгорном, заявили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

Ранее сообщалось о конфликтной ситуации с цыганами в этом селе, которой предшествовала драка, завершившаяся госпитализацией двух участников.

Возбуждено два уголовных дела, подозреваемому скоро назначат меру пресечения.

Охрану общественного порядка на месте конфликта обеспечивают полицейские. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства ГУ МВД по региону.

Telegram-канал Baza сообщал, что причиной конфликта стало то, что цыгане, которые живут в селе, якобы приставали к девушкам. За них вступились молодые люди. После этого около ста местных жителей пришли к дому, где живут цыгане, началась массовая драка.

В свою очередь, источник РИА Новости в силовых структурах заявил, к дому пришли около 15 человек и пытались выяснить отношения. Он отметил, что в этом районе нет таборов, в двух деревнях живут всего 25 цыган.