Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-22T12:10Z
https://ria.ru/20190822/1557777477.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/rsport/113924/56/1139245635_0:209:2897:1839_1036x0_80_0_0_da8bbe4706606bbc183c7eb024c0bfd5.jpg
РИА Новости

Косовские депутаты проголосовали за роспуск парламента

12:01 22.08.2019 (обновлено: 12:10 22.08.2019)
832
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВид города Приштина
Вид города Приштина
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Вид города Приштина. Архивное фото
БЕЛГРАД, 22 авг - РИА Новости. Депутаты большинством голосов утвердили роспуск парламента самопровозглашенной республики Косово и проведение внеочередных выборов в крае, трансляция велась на сайте заксобрания.
Бывший полевой командир Освободительной армии Косово и премьер" Рамуш Харадинай 19 июля подал в отставку и затем добровольно отправился в Гаагу. Там он предстал перед специальной прокуратурой международного суда по преступлениям в Косово, но по совету адвокатов воспользовался правом сохранять молчание. В ночь на 26 июля он вернулся в Приштину из Гааги и заявил, что продолжит возглавлять кабмин, несмотря на уход в отставку. Харадинай также призвал президента Хашима Тачи назначить дату внеочередных выборов, заседание по роспуску парламента назначили на 22 августа.
"За проголосовали 88 депутатов, против - один", - заявил председатель парламента Кадри Весели после голосования.
Ожидается, что Тачи в ближайшие дни назначит дату внеочередных выборов на 29 сентября или 6 октября.
Президент Республики Косово Хашим Тачи
2 августа, 16:24РИА Новости
Хашим Тачи призвал правящую коалицию Косово выдвинуть кандидатуру премьера
Для утверждения самороспуска необходима была поддержка 80 из 120 косовских парламентариев. Ожидается, что Тачи в ближайшие дни назначит дату внеочередных выборов на 29 сентября или 6 октября.
Ранее Харадинай и его Альянс за будущее Косово заключили предвыборную коалицию с оппозиционной Социал-демократической партией мэра Приштины и одного из бывших лидеров радикального движения "Самоопределение" Шпенда Ахмети. Правящая Демократическая партия Косово спикера парламента Весели также заявила о своей уверенности в победе на предстоящих выборах.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
Руководство Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году было вынуждено начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. В настоящее время диалог приостановлен.
Белград
13 августа, 19:55РИА Новости
Запад проводит политику "уравниловки" по вопросу Косово, заявили в Сербии
033000
Обсудить 0
Хашим ТачиРамуш ХарадинайГаагаКосовоБелград (город)В мире
Рекомендуем
Здание парламента Греции в Афинах
Греция намерена изменить политику предоставления убежища
РИА
Новости
Никола Дзингаретти
Итальянская Демпартия обсудит коалицию для формирования правительства
Сотрудники полиции в Вашингтоне, США
В США задержали мужчину, угрожавшего убить латиноамериканцев
Заснеженные горы в районе гавани города Тасиилак в Гренландии
Датские политики назвали решение США отложить визит оскорблением королевы
Лента
новостей
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Еврокомиссия поддержала Данию в нежелании обсуждать продажу Гренландии
Мигрант читает Коран на борту судна испанских спасателей Open Arms
ЕК заявила о готовности координировать расселение мигрантов с Open Arms
Участники акции протеста в Гонконге. 17 августа 2019
Генконсульство России посоветовало избегать людных мест в Гонконге
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на деловом завтраке в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. 16 февраля 2019
Маас отметил важность политического диалога с Россией
Акция протеста в Гонконге
В Гонконге прошел митинг школьников против законопроекта об экстрадиции
Skybot F-850 поздравляет россиян с Днем флага
Робот "Федор" поздравил россиян с Днем государственного флага
Саммит Группы восьми (G8) в Италии
Евросоюз выступил против возвращения России в G8, сообщил источник
Здание Пентагона. Архивное фото
Глава Пентагона предложил включить в СНВ-3 все новое оружие России
Президент Италии Серджо Маттарелла
Президент Италии назвал дату нового раунда переговоров по выходу из кризиса
Американские военные в Афганистане
Двоих американских военнослужащих убили в Афганистане
Сирийские правительственные войска в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб
В Турции заявили об обстреле наблюдательного пункта сирийскими военными
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:50Закон об увеличении акцизов принесет Дагестану дополнительно 1 млрд рублей
00:47В Крыму стартует фестиваль Koktebel Jazz Party
00:44Комиссия Госдумы по вмешательству в дела РФ проведет первое заседание
00:40Исследование показало, сколько россиян хотят жить в "умном доме"
00:39YouTube отключил 210 каналов, пытавшихся влиять на ситуацию в Гонконге
00:34Пытавшиеся покинуть Украину туристы уничтожили свои паспорта
00:34Панда Бэй Бэй вскоре вернется в Китай из США
00:28Полянский выразил надежду, что у США возобладает здравый смысл
00:13Опубликован ультиматум советского генерала при освобождении Молдавии
00:09Опубликованы документы о жизни в Молдавской ССР во Вторую мировую войну
23:54Дагестанский чиновник "состарился" на 34 года ради пенсии
23:52Китай призвал США воздержаться от размещения РСМД в АТР
23:48Помпео напомнил Трюдо о необходимости увеличивать взнос Канады в НАТО
23:44Китай не будет участвовать в переговорах по контролю над вооружениями
23:40Постпред Китая при ООН рассказал о последствиях выхода США из ДРСМД
23:29Китай призвал Россию и США продлить СНВ-3
23:25Коэн сравнил количество нестратегических ядерных боеголовок у России и США
23:20На Сардинии туристам грозит до шести лет тюрьмы за вынос песка с пляжа
23:08МК-41 в Румынии можно переделать под "Томагавки", заявил Полянский
23:00США заявили об открытости в вопросах контроля над вооружениями
Лента новостейМолния