Косовские депутаты проголосовали за роспуск парламента

БЕЛГРАД, 22 авг - РИА Новости. Депутаты большинством голосов утвердили роспуск парламента самопровозглашенной республики Косово и проведение внеочередных выборов в крае, трансляция велась на сайте заксобрания.

Бывший полевой командир Освободительной армии Косово и премьер" Рамуш Харадинай 19 июля подал в отставку и затем добровольно отправился в Гаагу. Там он предстал перед специальной прокуратурой международного суда по преступлениям в Косово, но по совету адвокатов воспользовался правом сохранять молчание. В ночь на 26 июля он вернулся в Приштину из Гааги и заявил, что продолжит возглавлять кабмин, несмотря на уход в отставку. Харадинай также призвал президента Хашима Тачи назначить дату внеочередных выборов, заседание по роспуску парламента назначили на 22 августа.

"За проголосовали 88 депутатов, против - один", - заявил председатель парламента Кадри Весели после голосования.

Ожидается, что Тачи в ближайшие дни назначит дату внеочередных выборов на 29 сентября или 6 октября.

Для утверждения самороспуска необходима была поддержка 80 из 120 косовских парламентариев. Ожидается, что Тачи в ближайшие дни назначит дату внеочередных выборов на 29 сентября или 6 октября.

Ранее Харадинай и его Альянс за будущее Косово заключили предвыборную коалицию с оппозиционной Социал-демократической партией мэра Приштины и одного из бывших лидеров радикального движения "Самоопределение" Шпенда Ахмети. Правящая Демократическая партия Косово спикера парламента Весели также заявила о своей уверенности в победе на предстоящих выборах.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.