На вершине Ай-Петри установили флаг России

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости. Государственный флаг России установили на вершине крымской горы Ай-Петри на высоте около 1,2 километра, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.

"Спасатели Ялтинского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас" установили флаг Российской Федерации на вершине горы Ай-Петри. Этой традиции уже пять лет", - сказал Шахов РИА Новости.

© Фото : Аварийно-спасательная служба "КРЫМ-СПАС" Спасатели Ялтинского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС" с флагом Российской Федерации на вершине горы Ай-Петри © Фото : Аварийно-спасательная служба "КРЫМ-СПАС" Спасатели Ялтинского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС" с флагом Российской Федерации на вершине горы Ай-Петри

По его словам, в акции также принимают участие местные жители.

День Государственного флага Российской Федерации ежегодно отмечается 22 августа. Праздник установлен на основании указа президента РФ от 20 августа 1994 года.