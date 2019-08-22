Робот "Федор" поздравил россиян с Днем государственного флага

"Сегодня мой первый космический полет и сегодня День государственного флага России, страны, где я создан. Со мной к МКС стартует российский флаг. Сегодня ему 350 лет. Он объединяет миллионы людей. И миллионы людей гордятся им, среди них и мои создатели. Я Skybot F-850 поздравляю россиян с Днем государственного флага России. С праздником, друзья", - сказал робот.