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РИА Новости

Робот "Федор" поздравил россиян с Днем государственного флага

11:59 22.08.2019 (обновлено: 12:00 22.08.2019)
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Робот "Федор" и космонавты на борту Международной космической станции поздравили россиян с Днем государственного флага России. Видео с поздравлением опубликовано в Twitter Роскосмоса.
В настоящее время робот находится на пути к МКС. Он стартовал с космодрома Байконур в 6.38 мск 22 августа.
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"Сегодня мой первый космический полет и сегодня День государственного флага России, страны, где я создан. Со мной к МКС стартует российский флаг. Сегодня ему 350 лет. Он объединяет миллионы людей. И миллионы людей гордятся им, среди них и мои создатели. Я Skybot F-850 поздравляю россиян с Днем государственного флага России. С праздником, друзья", - сказал робот.
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На видео он сидит в космическом корабле "Союз" и двигает головой.
Помимо того, Роскосмос опубликовал видео с подавлением от российских космонавтов, находящихся на МКС - Алексея Овчинина и Александра Скворцова.
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День Государственного флага РоссииРобот Федор (FEDOR - Final Experimental Demonstration Object Research)Алексей ОвчининАлександр СкворцовКосмос - РИА НаукаРоскосмосРоссияРИА Наука
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