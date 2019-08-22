Робот "Федор" поздравил россиян с Днем государственного флага

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Робот "Федор" и космонавты на борту Международной космической станции поздравили россиян с Днем государственного флага России. Видео с поздравлением опубликовано в Twitter Роскосмоса.
В настоящее время робот находится на пути к МКС. Он стартовал с космодрома Байконур в 6.38 мск 22 августа.
"Сегодня мой первый космический полет и сегодня День государственного флага России, страны, где я создан. Со мной к МКС стартует российский флаг. Сегодня ему 350 лет. Он объединяет миллионы людей. И миллионы людей гордятся им, среди них и мои создатели. Я Skybot F-850 поздравляю россиян с Днем государственного флага России. С праздником, друзья", - сказал робот.
На видео он сидит в космическом корабле "Союз" и двигает головой.
Помимо того, Роскосмос опубликовал видео с подавлением от российских космонавтов, находящихся на МКС - Алексея Овчинина и Александра Скворцова.
Экипаж российского сегмента Международной космической станции поздравляет россиян с Днем Государственного флага Российской Федерации! pic.twitter.com/cXANotLWxa— РОСКОСМОС (@roscosmos) 22 августа 2019 г.