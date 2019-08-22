ФАС изучит жалобу "ЮТэйра" по распределению международных рейсов

"ФАС России внимательно изучит обстоятельства дела по заявлению "ЮТэйр". Накопились вопросы как к механизму распределения международных направлений, так и к эффективности мер по поддержке авиакомпаний в сложный для отрасли период", - сообщили в пресс-службе.