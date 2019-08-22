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РИА Новости

ФАС изучит жалобу "ЮТэйра" по распределению международных рейсов

11:56 22.08.2019 (обновлено: 14:27 22.08.2019)
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 737 авиакомпании Utair
Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) внимательно изучит обстоятельства дела по жалобе "ЮТэйра" к Росавиации, имеется ряд вопросов к механизму распределения международных авианаправлений и в целом по поддержке авиаотрасли в сложный период, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"ФАС России внимательно изучит обстоятельства дела по заявлению "ЮТэйр". Накопились вопросы как к механизму распределения международных направлений, так и к эффективности мер по поддержке авиакомпаний в сложный для отрасли период", - сообщили в пресс-службе.
Газета "Ведомости" в среду написала, что "ЮТэйр" пожаловалась в ФАС на Росавиацию по поводу проведения конкурса на международные направления "Трансаэро". По данным газеты, 13 августа межведомственная комиссия при Минтрансе распределила между авиакомпаниями 15 международных направлений, которые раньше принадлежали "Трансаэро". Заявки на конкурс подали только "Аэрофлот" и S7. Другие потенциальные претенденты – авиакомпании "Победа" и "ЮТэйр" - о выставлении этих частот на конкурс не знали и заявки не подали. Впоследствии компании просили перенести дату конкурса, однако этого не было сделано.
Здание министерства транспорта РФ
13 августа, 11:34РИА Новости
В Минтрансе прокомментировали ситуацию с заявками на маршруты "Трансаэро"
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АэрофлотРосавиацияТрансаэроМоскваРоссияЭкономика
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