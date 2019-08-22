Мосгорсуд оставил в СИЗО ученика Кудрявцева, обвиняемого в госизмене

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Мосгорсуд в четверг отклонил жалобу на арест обвиняемого в госизмене сотрудника ЦНИИмаша Романа Ковалева - ученика Виктора Кудрявцева, также проходящего по этой статье, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Постановление Лефортовского суда оставили без изменения", - сказал собеседник агентства. Заседание проходило в закрытом режиме.

Ранее Лефортовский суд Москвы продлил до 5 ноября срок содержания под стражей начальника Центра теплообмена и аэрогазодинамики Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Ковалева, который был арестован в начале июня.