Мосгорсуд оставил в СИЗО ученика Кудрявцева, обвиняемого в госизмене

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Мосгорсуд в четверг отклонил жалобу на арест обвиняемого в госизмене сотрудника ЦНИИмаша Романа Ковалева - ученика Виктора Кудрявцева, также проходящего по этой статье, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановление Лефортовского суда оставили без изменения", - сказал собеседник агентства. Заседание проходило в закрытом режиме.
Ранее Лефортовский суд Москвы продлил до 5 ноября срок содержания под стражей начальника Центра теплообмена и аэрогазодинамики Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Ковалева, который был арестован в начале июня.
Сотрудник ЦНИИмаша Кудрявцев был арестован в июле 2018 года. По версии следствия, он отправлял секретные данные в Фон-Кармановский институт гидродинамики (Бельгия), являющийся научно-исследовательским центром НАТО, с которым ЦНИИмаш реализовывал совместный проект. Следствие использовало письмо из почты 75-летнего Кудрявцева о грин-карте в качестве одного из оснований для его заключения в СИЗО. Защита назвала это сообщение обыкновенным спамом.
15 августа, 16:49РИА НовостиВ Москве арестовали подозреваемого в госизмене