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РИА Новости

Мосгорсуд оставил в СИЗО ученика Кудрявцева, обвиняемого в госизмене

11:53 22.08.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗдание Московского городского суда
Здание Московского городского суда
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Здание Московского городского суда. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Мосгорсуд в четверг отклонил жалобу на арест обвиняемого в госизмене сотрудника ЦНИИмаша Романа Ковалева - ученика Виктора Кудрявцева, также проходящего по этой статье, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановление Лефортовского суда оставили без изменения", - сказал собеседник агентства. Заседание проходило в закрытом режиме.
Ранее Лефортовский суд Москвы продлил до 5 ноября срок содержания под стражей начальника Центра теплообмена и аэрогазодинамики Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Ковалева, который был арестован в начале июня.
Сотрудник ЦНИИмаша Кудрявцев был арестован в июле 2018 года. По версии следствия, он отправлял секретные данные в Фон-Кармановский институт гидродинамики (Бельгия), являющийся научно-исследовательским центром НАТО, с которым ЦНИИмаш реализовывал совместный проект. Следствие использовало письмо из почты 75-летнего Кудрявцева о грин-карте в качестве одного из оснований для его заключения в СИЗО. Защита назвала это сообщение обыкновенным спамом.
Зал судебных заседаний
15 августа, 16:49РИА Новости
В Москве арестовали подозреваемого в госизмене
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Виктор КудрявцевНАТОМосковский городской судЦНИИМАШМоскваБельгияПроисшествия
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