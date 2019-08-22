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РИА Новости

В Турцию прибыли российские врачи для наблюдения за пострадавшей девочкой

11:53 22.08.2019 (обновлено: 12:05 22.08.2019)
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкМедицинские инструменты в операционной
Медицинские инструменты в операционной
© РИА Новости / Варвара Гертье
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Врачи из Санкт-Петербурга прибыли в Турцию для наблюдения за состоянием двенадцатилетней девочки из России, которая находится в реанимации в клинике турецкого города Денизли после несчастного случая в бассейне отеля, сообщило посольство РФ в Анкаре.
"Сегодня в Анталию прибыли главный специалист комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, заведующий отделением Детского городского многопрофильного клинического центра высоких медицинских технологий Владимир Копылов и заведующий отделением реанимации Детской городской больницы Михаил Русак", - говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.
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По информации посольства, российские эксперты вместе с представителями генконсульства РФ в Анталье уже выехали в Денизли. Там они проведут "встречу с турецкими медиками в целях проведения совместного мониторинга состояния девочки, определения оптимальных методов лечения и обсуждения перспектив медико-транспортной эвакуации в Россию".
Во вторник генконсульство РФ в Анталье проинформировало, что гражданка России 2007 года рождения госпитализирована в критическом состоянии после несчастного случая 18 августа в бассейне в отеле "Санхилл" в Бодруме. Дипломаты отмечали, что случай признан страховым, расходы на лечение возместит страховая компания в рамках предусмотренного лимита, туристическая компания и сервисная страховая служба помогают родителям.
Известно, что руку ребенка засосало в трубу отельного бассейна, на помощь нырнул папа девочки. Но даже после того, как насос был остановлен, руку из трубы удалось вытащить только вместе с обшивкой бассейна. На помощь пришли семь мужчин, они вместе вытащили ребенка из воды, очевидцы вызвали скорую помощь, которая доставила пострадавшую в больницу Бодрума. Позже было принято решение перевезти ребенка в государственную медицинскую клинику города Денизли, где есть реанимационное отделение.
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