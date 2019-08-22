В Турцию прибыли российские врачи для наблюдения за пострадавшей девочкой

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Врачи из Санкт-Петербурга прибыли в Турцию для наблюдения за состоянием двенадцатилетней девочки из России, которая находится в реанимации в клинике турецкого города Денизли после несчастного случая в бассейне отеля, сообщило посольство РФ в Анкаре.

"Сегодня в Анталию прибыли главный специалист комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, заведующий отделением Детского городского многопрофильного клинического центра высоких медицинских технологий Владимир Копылов и заведующий отделением реанимации Детской городской больницы Михаил Русак", - говорится в сообщении дипмиссии в Facebook

По информации посольства, российские эксперты вместе с представителями генконсульства РФ в Анталье уже выехали в Денизли. Там они проведут "встречу с турецкими медиками в целях проведения совместного мониторинга состояния девочки, определения оптимальных методов лечения и обсуждения перспектив медико-транспортной эвакуации в Россию".

Во вторник генконсульство РФ в Анталье проинформировало, что гражданка России 2007 года рождения госпитализирована в критическом состоянии после несчастного случая 18 августа в бассейне в отеле "Санхилл" в Бодруме. Дипломаты отмечали, что случай признан страховым, расходы на лечение возместит страховая компания в рамках предусмотренного лимита, туристическая компания и сервисная страховая служба помогают родителям.