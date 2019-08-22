Электронные визы в Калининград за месяц получили десять тысяч иностранцев

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Электронные визы для въезда в Калининградскую область получили около 10 тысяч иностранных туристов в течение первого месяца действия этого режима, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"За первый месяц действия режима электронных виз в Калининградской области им воспользовались около 10 тысяч человек. Только за первую неделю было подано более 4,5 тысячи заявок", - сказала Тюрина.

По словам представителя РСТ, основной поток пока составляют индивидуальные туристы, однако туроператоры рассчитывают, что подтянется и организованный поток.

Как и ожидалось, чаще всего электронные визы оформляют жители соседних Литвы, Латвии, Германии и Польши. "По словам местных туроператоров, нововведение оказалось востребовано, желающих достаточно – об этом говорят автомобильные пробки на контрольно-пропускных пунктах. Есть очереди, долгие ожидания, проблемы с заполнением документов, нехватка англоговорящих пограничников", - рассказала Тюрина.

С 1 июля 2019 года граждане 53 иностранных государств могут получить бесплатную однократную электронную визу для посещения Калининградской области. Соответствующее постановление приняло правительство России. Ранее такой порядок был введен на Дальнем Востоке. Виза разрешает пребывание в Калининградской области не более восьми суток с момента въезда, она действительна в течение 30 дней. Въезд в другие регионы России с этой визой невозможен.