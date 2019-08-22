Лидию Федосееву-Шукшину ночью перевезли из Болгарии в Москву

"Ухудшение состояния здоровья Лидии Николаевны произошло в воскресенье. Как выяснилось, на фоне повышения сахара и повышения давления у нее произошло нарушение мозгового кровообращения. <...> Когда это произошло, болгарского медицинского полиса у нее не было. С оказанием медицинской помощи вначале возникла проблема, но далее все организовали. Сегодня ночью ее транспортировали в Москву. Организацию взяла на себя ее дочь, Мария Шукшина. Сейчас она находится в клинике, ее состояние стабилизировалось", — рассказал Вадим Горжанкин, пиар-директор мужа актрисы Бари Алибасова.