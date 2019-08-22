Лидию Федосееву-Шукшину ночью перевезли из Болгарии в Москву

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Актрису Лидию Федосееву-Шукшину, которая почувствовала недомогание на отдыхе в Болгарии, ночью перевезли в московскую клинику, сообщили РИА Новости в окружении артистки.
СМИ писали, что Федосеева-Шукшина пережила сердечный приступ, но ее дочь Мария Шукшина опровергла эту информацию, отметив, что актриса чувствует себя нормально.
"Ухудшение состояния здоровья Лидии Николаевны произошло в воскресенье. Как выяснилось, на фоне повышения сахара и повышения давления у нее произошло нарушение мозгового кровообращения. <...> Когда это произошло, болгарского медицинского полиса у нее не было. С оказанием медицинской помощи вначале возникла проблема, но далее все организовали. Сегодня ночью ее транспортировали в Москву. Организацию взяла на себя ее дочь, Мария Шукшина. Сейчас она находится в клинике, ее состояние стабилизировалось", — рассказал Вадим Горжанкин, пиар-директор мужа актрисы Бари Алибасова.
Лидия Федосеева-Шукшина родилась в 1938 году, снималась в таких фильмах, как "Калина красная", "Они сражались за Родину", "Хождение по мукам", "Вам и не снилось..." и многих других.