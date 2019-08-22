В Якутии задержали начальника отдела МВД по Алданскому району

"По факту задержания сотрудниками правоохранительных органов начальника ОМВД России по Алданскому району проводится проверка. В случае установления его вины он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством", - подтвердили в пресс-службе.