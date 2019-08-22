Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-22T11:45Z
https://ria.ru/20190822/1557776879.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/149796/26/1497962675_0:0:1920:1080_1036x0_80_0_0_997b8df8bb66c1e7a18b8422062ffba9.jpg
РИА Новости

В Якутии задержали начальника отдела МВД по Алданскому району

11:45 22.08.2019
1087
CC0 / Public Domain / Задержание
Задержание
CC0 / Public Domain /
Задержание. Архивное фото
ЯКУТСК, 22 авг – РИА Новости. Сотрудниками УФСБ задержан начальник отдела МВД по Алданскому району Якутии Александр Осадчий, проводится проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Якутии.
В четверг в соцсетях распространилась информация, что в городе Алдан во время торжественного построения отдела МВД по Алданскому району ко Дню российского флага сотрудники УФСБ по Якутии задержали начальника отдела и увели его в наручниках.
"По факту задержания сотрудниками правоохранительных органов начальника ОМВД России по Алданскому району проводится проверка. В случае установления его вины он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством", - подтвердили в пресс-службе.
В СУСК по Якутии сказали, что официальная информация по поводу задержания высокопоставленного полицейского будет предоставлена позже. Комментарием УФСБ РИА Новости пока не располагает.
Андрей Миляев
30 июля, 04:46РИА Новости
В Приморье задержали начальника уголовного розыска, сообщил источник
1200000
Обсудить 0
Александр ОсадчийСК РФМВД РФФСБ РФАлданский районЯкутияПроисшествия
Рекомендуем
Поиски ребенка в лесу
В нижегородском лесу нашли живой пропавшую девочку
РИА
Новости
Автомобиль скорой медицинской помощи
СМИ: сотрудник "Магнита" умер на совещании от передозировки наркотиков
Титаник в доке порта Саутгемптон перед отправлением
Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях "Титаника"
Старший бортпроводник аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дмитрий Ивлицкий
RT запустил продажу футболок с фразой бортпроводника А321
Лента
новостей
Фото, опубликованное Джессикой Джордж в Twitter
Девушка без комплексов устроила селфи-фотосессию в метро и прославилась
Историк Зураб Гаджиев отвечает на вопросы Рамзана Кадырова
Дагестанский историк ответил Кадырову на вопросы об имаме Шамиле
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения школы депутатов партии Слуга народа в Трускавце
Зеленский прокомментировал возможность возвращения России в G8
Ирина Алашкевич
Назван доход за год чиновницы, оказавшейся в центре скандала из-за Тулуна
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина
Лидию Федосееву-Шукшину ночью перевезли из Болгарии в Москву
Армия САР заняла Хан-Шейхун
Сирийская армия заняла крупнейший оплот террористов в Идлибе Хан-Шейхун
Президент США Дональд Трамп
Трамп приглашает Путина в G8 и вычеркивает Украину из истории
Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске. Стоп-кадр с видео, предоставленного СК РФ
Экипаж Ан-24 представили к наградам после жесткой посадки в Бурятии
Озеро Рупукунд
Ученые раскрыли вековую тайну Озера Скелетов
Скорая помощь на улице Стамбула
Пострадавшая в Турции девочка четыре раза пережила клиническую смерть
Кадр из фильма Человек-паук
Человек-паук покидает киновселенную Marvel
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:50Закон об увеличении акцизов принесет Дагестану дополнительно 1 млрд рублей
00:47В Крыму стартует фестиваль Koktebel Jazz Party
00:44Комиссия Госдумы по вмешательству в дела РФ проведет первое заседание
00:40Исследование показало, сколько россиян хотят жить в "умном доме"
00:39YouTube отключил 210 каналов, пытавшихся влиять на ситуацию в Гонконге
00:34Пытавшиеся покинуть Украину туристы уничтожили свои паспорта
00:34Панда Бэй Бэй вскоре вернется в Китай из США
00:28Полянский выразил надежду, что у США возобладает здравый смысл
00:13Опубликован ультиматум советского генерала при освобождении Молдавии
00:09Опубликованы документы о жизни в Молдавской ССР во Вторую мировую войну
23:54Дагестанский чиновник "состарился" на 34 года ради пенсии
23:52Китай призвал США воздержаться от размещения РСМД в АТР
23:48Помпео напомнил Трюдо о необходимости увеличивать взнос Канады в НАТО
23:44Китай не будет участвовать в переговорах по контролю над вооружениями
23:40Постпред Китая при ООН рассказал о последствиях выхода США из ДРСМД
23:29Китай призвал Россию и США продлить СНВ-3
23:25Коэн сравнил количество нестратегических ядерных боеголовок у России и США
23:20На Сардинии туристам грозит до шести лет тюрьмы за вынос песка с пляжа
23:08МК-41 в Румынии можно переделать под "Томагавки", заявил Полянский
23:00США заявили об открытости в вопросах контроля над вооружениями
Лента новостейМолния