В Якутии задержали начальника отдела МВД по Алданскому району

ЯКУТСК, 22 авг – РИА Новости. Сотрудниками УФСБ задержан начальник отдела МВД по Алданскому району Якутии Александр Осадчий, проводится проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Якутии.
В четверг в соцсетях распространилась информация, что в городе Алдан во время торжественного построения отдела МВД по Алданскому району ко Дню российского флага сотрудники УФСБ по Якутии задержали начальника отдела и увели его в наручниках.
"По факту задержания сотрудниками правоохранительных органов начальника ОМВД России по Алданскому району проводится проверка. В случае установления его вины он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством", - подтвердили в пресс-службе.
В СУСК по Якутии сказали, что официальная информация по поводу задержания высокопоставленного полицейского будет предоставлена позже. Комментарием УФСБ РИА Новости пока не располагает.